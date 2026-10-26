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देश में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कलयुगी राक्षस, शिवपुरी में बागेश्वर बाबा की खरी-खरी

बाबा बागेश्वर बोले- देश में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कलयुगी राक्षस ( Etv Bharat )

शिवपुरी: '' पहले के जमाने में राक्षस हवन कुंडों में हड्डियां डालते थे. आज के युग के राक्षस सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं.'' ये कहना है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का. शिवपुरी के करैरा में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान उन्होंने ये बात कही. उन्होंने ये बयान कथा और समाज को लेकर अफवाह फैलाने वाले आसामाजिक तत्वों को लेकर दिया और ऐसे लोगों को कलयुग का राक्षस बताया, जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें और नफरत फैलाते हैं.

शिवपुरी में बागेश्वर बाबा की खरी-खरी, सोर्स-बागेश्वर धाम ऑफिशियल (Source- Bageshwardham official) सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कलयुग के राक्षस इन दिनों करैरा तहसील में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा आयोजित की जा रही है. रविवार को कथा के दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर कथा में भीड़ कम होने को लेकर किए जा रहे एक भ्रामक पोस्ट और अफवाहों पर बेहद चुटीले और करारे अंदाज में जवाब दिया. उनका यह बयान अब तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. ​