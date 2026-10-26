देश में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कलयुगी राक्षस, शिवपुरी में बागेश्वर बाबा की खरी-खरी
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले- प्राचीन काल में राक्षस हवन कुंडों में हड्डियां डालकर विघ्न डालते थे, आज सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:15 AM IST
शिवपुरी: '' पहले के जमाने में राक्षस हवन कुंडों में हड्डियां डालते थे. आज के युग के राक्षस सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं.'' ये कहना है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का. शिवपुरी के करैरा में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान उन्होंने ये बात कही. उन्होंने ये बयान कथा और समाज को लेकर अफवाह फैलाने वाले आसामाजिक तत्वों को लेकर दिया और ऐसे लोगों को कलयुग का राक्षस बताया, जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें और नफरत फैलाते हैं.
सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कलयुग के राक्षस
इन दिनों करैरा तहसील में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा आयोजित की जा रही है. रविवार को कथा के दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर कथा में भीड़ कम होने को लेकर किए जा रहे एक भ्रामक पोस्ट और अफवाहों पर बेहद चुटीले और करारे अंदाज में जवाब दिया. उनका यह बयान अब तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.
कथा के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तंज कसा और कहा, '' प्राचीन काल में जब ऋषि-मुनि यज्ञ और हवन करते थे, तब राक्षस उसमें हड्डियां डालकर बाधा पहुंचाते थे लेकिन, आज के दौर के राक्षस बदल चुके हैं. वे अब हवन कुंड में हड्डियां नहीं डालते, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं.''
अफवाहों से न भक्ति कम होमी ना भीड़
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दो टूक शब्दों में कहा, '' रामकथा में आने वाली भीड़ की गिनती से कहीं अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धालुओं की सच्ची भक्ति होती है. कथा पंडाल में भीड़ हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कथा सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी विराजते हैं।. दुनिया भर के लोग चाहे जितनी मर्जी अफवाहें फैलाते रहें, भगवान हनुमान का क्रेज और भक्तों की आस्था कभी कम नहीं होने वाली.''
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बाबा बागेश्वर की कथा में उमड़ रही जबर्दस्त भीड़
करैरा में आयोजित इस श्रीराम कथा को सुनने के लिए दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और कथा स्थल पर धार्मिक माहौल बना हुआ है. बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धीरेंद्र शास्त्री की श्री राम कथा में भीड़ नहीं होने का दावा करते हुए फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं. यही वजह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करने वालों को राक्षस करार दिया.