सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, कही ये बात

सुदामा कुटी के 100 वर्ष पूरे होने पर 12 दिवसीय कार्यक्रम 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ था.

सुदामा कुटी पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री
सुदामा कुटी पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
मथुरा: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज मंगलवार की देर रात वृंदावन के सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे. इसके बाद उन्होंने आश्रम के बड़े महंत सुतीक्षण महाराज का आशीर्वाद लेते हुए शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं दी. बता दें कि सुदामा कुटी के 100 वर्ष पूरे होने पर 12 दिवसीय कार्यक्रम 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ था.

यज्ञ निरंतर 10 दिवसीय: कार्यक्रम कुंभ स्थल क्षेत्र में श्री रामा नंद चार्य महायज्ञ 108 कुंडी निरंतर हर रोज कराया जा रहा है. जहां संत समाज का संबोधन और महा कुंडी यज्ञ निरंतर 10 दिवसीय कराया जा रहा है, जिसमें संत समाज और महंत महामंडलेश्वर आकर अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं और आश्रम में भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे है.

धीरेंद्र शास्त्री ने कही ये बात: इस दौरान मंच से संबोधन करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सुदामा कुटी का शताब्दी वर्ष उत्सव मनाया जा रहा है. हर रोज साधु-संत कुंभ स्थल क्षेत्र में आकर 108 महा कुंडी यज्ञ में शामिल हो रहे हैं. भव्य दिव्य और सुंदर मंदिर सुदामा कुटी का दिखाई दे रहा है. संतों की सेवा भक्तों की सेवा और जनमानस की सेवा और ठाकुर जी की सेवा सुदामा कुटी में ही की जाती है. सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष उत्सव में अनेकों साधु संत उपस्थित है. कई वर्षों से अनवरत कीर्तन सुदामा कुटी में किया जा रहा है. ऐसा कोई साधु संत नहीं, जिन्होंने सुदामा कुटी में आकर प्रसाद ग्रहण न किया हो.

महंत राजू दास महाराज कही ये बात: अयोध्या महंत राजू दास महाराज ने कहा कि सुदामा कुटी आध्यात्मिक स्थान होने के साथ-साथ ठाकुर जी का प्राचीन स्थान भी है. जिस स्थान पर संत समाज होते हैं वहां मंगल ही मंगल कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं.

