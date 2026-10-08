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मिलिए अखिलेश यादव के टॉलेस्ट फैन से... जानेंगे 2027 के चुनाव को लेकर क्या है उनकी इच्छा

8 फीट 2 इंच लंबे धीरेंद्र प्रताप सिंह की अलग पहचान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले धीरेंद्र प्रताप सिंह की पहचान आम लोगों से बिल्कुल अलग है. 8 फीट 2 इंच लंबाई का दावा करने वाले धीरेंद्र प्रताप अपनी असाधारण कद-काठी के कारण लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं. उनका दावा है कि वह एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. अब उनकी पहचान में एक और पहलू जुड़ गया है.

धीरेंद्र प्रताप सिंह की 2027 की चुनाव में क्या है इच्छा? (VIDEO Credit; ETV Bharat) धीरेंद्र प्रताप ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रुचि दिखानी शुरू कर दी है और समाजवादी पार्टी के समर्थन में सड़क पर हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि वह राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं. उन्होंने प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात भी कही. हालांकि, उनका राजनीतिक जुड़ाव फिलहाल समर्थन तक ही सीमित है.



धीरेंद्र प्रताप बताते हैं कि उन्होंने अब तक किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन खेलों और खिलाड़ियों में उनकी दिलचस्पी हमेशा से रही है. एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

धीरेंद्र प्रताप को भारत के सबसे लंबे आदमी का तमगा (Photo Credit; ETV Bharat) धीरेंद्र प्रताप के मुताबिक, चीन और जापान जैसे देशों के खिलाड़ी अधिक पदक जीत रहे हैं, जबकि भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम रहा है. उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकार खिलाड़ियों पर ध्यान दे रही है और इसका असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिखाई देता है. उनके मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी हरियाणा से सामने आते हैं. माता-पिता सामान्य, लेकिन धीरेंद्र की लंबाई असाधारण: धीरेंद्र प्रताप की लंबाई उनके परिवार के लिए भी एक अलग अनुभव रही है. वह बताते हैं कि उनके माता-पिता की लंबाई सामान्य थी और दोनों की कद-काठी ठीक-ठाक थी, उनकी लंबाई इतनी अधिक नहीं थी. इसके बावजूद धीरेंद्र प्रताप की लंबाई लगातार बढ़ती गई और आज उनकी पहचान ही उनका असाधारण कद बन चुका है. लंबाई बनी शादी में बाधा (Photo Credit; ETV Bharat) उनकी लंबाई ने जहां उन्हें अलग पहचान दी, वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की परेशानियां भी खड़ी कीं. धीरेंद्र प्रताप बताते हैं कि उनकी लंबाई के कारण अब तक उनकी शादी नहीं हो सकी है. करीब 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके धीरेंद्र आज भी अविवाहित हैं.