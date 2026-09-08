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धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड; फाइनेंशियल मोटिव में घटना को दिया अंजाम, पुलिस की जांच अभी जारी!

सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:21 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच में करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन का विवाद, ड्राइवर, उसकी पत्नी समेत दो आरोपी की भूमिका सामने आई है. इस चर्चित हत्याकांड में अब एसटीएफ भी जांच कर रही है. सवाल यह है कि आखिर रवि को मकान और दुकान देने वाले लोग कौन थे और धीरेंद्र की मौत से उन्हें क्या फायदा होना था?



पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी रवि ने मकान और दुकान के लालच में हत्या की थी तो सवाल यह है कि आखिर रवि को मकान और दुकान देने वाले लोग कौन थे और धीरेंद्र की मौत से उन्हें क्या फायदा होना था? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या की साजिश के पीछे असली चेहरा कौन है और धीरेंद्र की मौत से सबसे ज्यादा लाभ किसे होना था?

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस घटना के पीछे फाइनेंशियल मोटिव सामने आया है. उन्होंने कहा कि जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही उनके बारे में जानकारी दी जाएगी.

28 अगस्त की शाम धीरेंद्र प्रताप सिंह अपने ड्राइवर रवि तिवारी के साथ फॉर्च्यूनर से घर से निकले थे. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वह घर वापस नहीं लौटे. परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया.


पुलिस ने तलाश शुरू की तो धीरेंद्र की फॉर्च्यूनर अवध विहार इलाके में लावारिस हालत में मिली. इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी और 30 अगस्त को दुबग्गा के अमेठिया सलेमपुर इलाके में शारदा सहायक नहर के किनारे धीरेंद्र का शव बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, उनके सिर और सीने में गोली लगी थी.




शव मिलने के बाद पुलिस ने धीरेंद्र के करीबियों और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की. सबसे पहले शक उनके ड्राइवर रवि तिवारी पर गया. सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय का दावा है कि पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की.

पुलिस का कहना है कि रवि ने अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया. उसने कथित तौर पर शूटरों की मदद ली और घटना से पहले धीरेंद्र की लोकेशन भी साझा की. शूटरों के आने के बाद धीरेंद्र की हत्या की गई और फिर शव को सुनसान जगह ले जाकर नहर के किनारे फेंक दिया गया, हालांकि हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है.




अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर धीरेंद्र की हत्या क्यों की गई? पुलिस की जांच में उन्नाव के बांगरमऊ इलाके की करोड़ों रुपये की जमीन का विवाद सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है.

धीरेंद्र ने इस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा था. उन्होंने जमीन की नाप-जोख कराने और सरकारी व तालाब की जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की मांग की थी. पुलिस इसी जमीन विवाद को हत्या के पीछे अहम वजह मानकर जांच कर रही है.




घटना के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो रवि की पत्नी पूजा का नाम भी सामने आया. पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि पूजा भी हत्या की साजिश में शामिल थी. पुलिस ने उसे 5 सितंबर को गिरफ्तार किया. पुलिस का दावा है कि हत्या के बदले मकान और दुकान देने की बात सामने आई थी.




पुलिस ने 7 सितंबर को जय किशन को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, जय किशन के पास से 7,300 रुपये नकद और पीली धातु की अंगूठी बरामद हुई. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में जय किशन ने बताया कि रवि करीब एक महीने पहले से हत्या की योजना बना रहा था.

उसने बताया कि मकान और प्लॉट के लालच में वह इस योजना में शामिल हो गया. पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. इस तरह अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.


मोबाइल ट्रेन में फेंकने की बात : जांच में धीरेंद्र के मोबाइल फोन को लेकर भी एक अहम बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद मोबाइल गायब कर दिया गया था और बाद में उसे ट्रेन में फेंकने की बात सामने आई. पुलिस अब मोबाइल और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों के जरिए भी यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश कब और कहां तैयार हुई थी?

अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी : चार गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस के सामने कई बड़े सवाल हैं. आखिर शूटर कौन थे? हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां से आया? और 50 करोड़ रुपये की जमीन के विवाद में आखिर किसे सबसे बड़ा फायदा होने वाला था? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं. इसी वजह से इस चर्चित हत्याकांड में एसटीएफ भी अपने स्तर से जांच कर रही है.



जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि घटना के बाद डीसीपी साउथ के नेतृत्व में कई पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही घटना की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की बात कही है.

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