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धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड; फाइनेंशियल मोटिव में घटना को दिया अंजाम, पुलिस की जांच अभी जारी!

लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच में करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन का विवाद, ड्राइवर, उसकी पत्नी समेत दो आरोपी की भूमिका सामने आई है. इस चर्चित हत्याकांड में अब एसटीएफ भी जांच कर रही है. सवाल यह है कि आखिर रवि को मकान और दुकान देने वाले लोग कौन थे और धीरेंद्र की मौत से उन्हें क्या फायदा होना था?





पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी रवि ने मकान और दुकान के लालच में हत्या की थी तो सवाल यह है कि आखिर रवि को मकान और दुकान देने वाले लोग कौन थे और धीरेंद्र की मौत से उन्हें क्या फायदा होना था? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या की साजिश के पीछे असली चेहरा कौन है और धीरेंद्र की मौत से सबसे ज्यादा लाभ किसे होना था?

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस घटना के पीछे फाइनेंशियल मोटिव सामने आया है. उन्होंने कहा कि जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही उनके बारे में जानकारी दी जाएगी.

28 अगस्त की शाम धीरेंद्र प्रताप सिंह अपने ड्राइवर रवि तिवारी के साथ फॉर्च्यूनर से घर से निकले थे. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वह घर वापस नहीं लौटे. परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया.



पुलिस ने तलाश शुरू की तो धीरेंद्र की फॉर्च्यूनर अवध विहार इलाके में लावारिस हालत में मिली. इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी और 30 अगस्त को दुबग्गा के अमेठिया सलेमपुर इलाके में शारदा सहायक नहर के किनारे धीरेंद्र का शव बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, उनके सिर और सीने में गोली लगी थी.







शव मिलने के बाद पुलिस ने धीरेंद्र के करीबियों और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की. सबसे पहले शक उनके ड्राइवर रवि तिवारी पर गया. सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय का दावा है कि पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की.

पुलिस का कहना है कि रवि ने अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया. उसने कथित तौर पर शूटरों की मदद ली और घटना से पहले धीरेंद्र की लोकेशन भी साझा की. शूटरों के आने के बाद धीरेंद्र की हत्या की गई और फिर शव को सुनसान जगह ले जाकर नहर के किनारे फेंक दिया गया, हालांकि हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है.







अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर धीरेंद्र की हत्या क्यों की गई? पुलिस की जांच में उन्नाव के बांगरमऊ इलाके की करोड़ों रुपये की जमीन का विवाद सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है.

धीरेंद्र ने इस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा था. उन्होंने जमीन की नाप-जोख कराने और सरकारी व तालाब की जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की मांग की थी. पुलिस इसी जमीन विवाद को हत्या के पीछे अहम वजह मानकर जांच कर रही है.