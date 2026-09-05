लखनऊ में धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड; ड्राइवर ने पत्नी के साथ मिलकर बनाई थी प्लानिंग, 50 करोड़ की जमीन पर थी नजर
गिरफ्तार ड्राइवर रवि किशन की पत्नी पूजा के पास धीरेंद्र प्रताप की अंगूठी मिली है. पूजा को वारदात के बारे में पता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:01 PM IST
लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में धीरेंद्र प्रताप सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है. पुलिस ने रवि किशन उर्फ रवि तिवारी की पत्नी पूजा को गिरफ्तार किया है. पूजा को पहले से पता था कि धीरेंद्र की हत्या की साजिश रची जा रही है. पति रवि किशन हत्या की पूरी प्लानिंग और वारदात को अंजाम देने के तरीके को उसके साथ डिस्कस करता था. पुलिस ने पूजा को क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी यानी आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
एसीपी गोसाईगंज रिषभ यादव ने बताया, धीरेंद्र हत्याकांड की साजिश रवि किशन ने अपनी पत्नी पूजा के साथ मिलकर रची थी. घटना से पहले ही पूजा को इस पूरी वारदात की जानकारी थी. रवि किशन हत्या की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के तरीके के बारे में पूजा से बातचीत करता था. इसी आधार पर पुलिस ने उसे आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोपी माना है.
28 अगस्त को लापता हुए थे धीरेंद्र : मामला 28 अगस्त की शाम का है जब धीरेंद्र प्रताप सिंह अपने ड्राइवर रवि तिवारी के साथ फॉर्च्यूनर से घर से निकले थे. इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला था. पत्नी ममता सिंह की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच शुरू की. धीरेंद्र की फॉर्च्यूनर अवध विहार इलाके में बरामद हुई. शव दुबग्गा के अमेठिया सलेमपुर नहर के किनारे मिला. धीरेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी. उनके सिर और सीने में गोली लगी थी और मौके से कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ था.
50 करोड़ की जमीन विवाद में हत्या की आशंका : पुलिस की जांच में धीरेंद्र और कुछ लोगों के बीच उन्नाव के बांगरमऊ इलाके की करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन को लेकर विवाद की बात सामने आई. धीरेंद्र ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर जमीन की नापजोख कराने और सरकारी व तालाब की जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग भी की थी. इसी जमीन विवाद को पुलिस हत्या की साजिश की एक अहम कड़ी मानकर जांच कर रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन विवाद में कौन-कौन लोग शामिल थे और हत्या की साजिश तक मामला कैसे पहुंचा.
रवि के बाद अब पत्नी पूजा भी गिरफ्तार : मामले में पुलिस पहले ही रवि किशन उर्फ रवि तिवारी को गिरफ्तार कर चुकी है. अब उसकी पत्नी पूजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को साजिश की कड़ी जोड़ने में एक और अहम सुराग मिला है. एसीपी गोसाईगंज रिषभ यादव ने बताया, पूजा को यह जानकारी थी कि उसके पति की ओर से धीरेंद्र की हत्या की योजना बनाई जा रही है.
पूजा के पास मिली धीरेंद्र की अंगूठी : रवि किशन उससे हत्या की प्लानिंग और वारदात के तरीके को लेकर चर्चा करता था. पुलिस ने इसी जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूजा को आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया है. पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. पूजा के पास से मृतक की सफेद धातु की अंगूठी और 15 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं.
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