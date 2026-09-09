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धीरेंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी रवि तिवारी का दावा; बोला- मैंने अकेले ही मार डाला

पूछताछ में रवि ने जो कहानी पुलिस को बताई है, उसे पुलिस पूरी तरह सही नहीं मान रही है.

धीरेंद्र प्रताप सिंह. फाइल फोटो
धीरेंद्र प्रताप सिंह. फाइल फोटो (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 11:52 AM IST

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लखनऊ: सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में हुए धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में आरोपी रवि कुमार तिवारी को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया है. रिमांड के दौरान पुलिस ने रवि से घटना, हत्या की वजह, इस्तेमाल किए गए असलहे और शव को ठिकाने लगाने के तरीके को पूछताछ की. हालांकि, पूछताछ में रवि ने जो कहानी पुलिस को बताई है, उसे पुलिस पूरी तरह सही नहीं मान रही है.

रवि ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि धीरेंद्र की हत्या में किसी शूटर का इस्तेमाल नहीं हुआ था. उसका कहना है कि उसने खुद अकेले धीरेंद्र की हत्या की थी. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में उसने आरोपी ओमकार की मदद ली थी. रवि के इस दावे के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर हत्या में वास्तव में कितने लोग शामिल थे और घटना के पीछे पूरी साजिश क्या थी.

जमीन का विवाद और पैसे का लेनदेन?: पुलिस की अब-तक की जांच में धीरेंद्र की हत्या की एक बड़ी वजह उन्नाव की जमीन का विवाद सामने आया था. हालांकि इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है.

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक का कहना है कि घटना के पीछे फाइनेंसियल इनटरेस्ट ही मोटिव है, लेकिन वह इनटरेस्ट क्या है. इस सवाल पर उनका कहना है. अभी जांच चल रही है. जांच के बाद ही बताया जा सकता है.

रवि के मुताबिक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कई अधिकारियों के ट्रांसफर कराने के नाम पर उससे पैसे लिए थे. रवि का दावा है कि उसने ही धीरेंद्र को ये पैसे दिए थे. बाद में न तो संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर हो सके और न ही धीरेंद्र ने उसके पैसे वापस किए. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. रवि का कहना है कि लगातार पैसे वापस मांगने के बावजूद जब उसे रकम नहीं मिली तो वह धीरेंद्र से नाराज हो गया. इसी नाराजगी में उसने हत्या कर दी.

हालांकि, पुलिस रवि की इस कहानी को अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही है. इंस्पेक्टर विभूतिखंड राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि रवि पूछताछ के दौरान बार-बार अपना बयान बदल रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में उसके हर दावे को दूसरे साक्ष्यों से मिलाया जा रहा है.

शव को पहले बाराबंकी ले जाने की थी तैयारी: रवि ने पुलिस को बताया कि धीरेंद्र की हत्या करने के बाद उसने शव को गाड़ी में रखा. इसके बाद वह शहीद पथ के रास्ते कामता चौराहे की तरफ गया. वहां उसने ओमकार को अपने साथ लिया. इसके बाद दोनों शव को ठिकाने लगाने के लिए बाराबंकी की ओर गए, लेकिन वहां शव को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला.

इसके बाद दोनों वापस लौट आए. बाद में शहीद पथ के रास्ते दुबग्गा इलाके में पहुंचे और वहां शव को फेंक दिया. रवि का दावा है कि ओमकार ने सिर्फ शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी. हत्या में उसका कोई रोल नहीं था.

पुलिस के मुताबिक, रवि हर दिन पूछताछ में नई बात बता रहा है. इसलिए उसके बयानों को अंतिम सच मानने के बजाय पुलिस दूसरे सबूतों से उनका मिलान कर रही है. अब जांच का फोकस सिर्फ रवि के बयान पर नहीं, बल्कि यह पता लगाने पर है कि हत्या की असली वजह क्या थी, घटना में कितने लोग शामिल थे, हत्या से पहले और बाद में किन लोगों से संपर्क किया गया और आखिर धीरेंद्र की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था.

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