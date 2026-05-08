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Special : चने खाकर बचाए पैसे, बेटियों को बनाया जुनूनी...60 साल बाद राजस्थान बना नेशनल चैंपियन

रेगिस्तान में फुटबॉल की उड़ान. बीकानेर जिले के ढींगसरी गांव की बेटियों ने बदल दी गांव की पहचान. अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...

Carved a Unique Identity in Football
बीकानेर की बेटियों की उड़ान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 7:10 AM IST

9 Min Read
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बीकानेर: कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता...लेकिन बीकानेर के इस कोच ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया. बकौल कोच विक्रम सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान खर्च बचाने के लिए पेट भर भोजन की जगह केवल चने खाकर दिन निकाले और बेटियों के लिए फुटबॉल खेलने के संसाधन जुटाए.

संघर्ष शुरू होता है राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के छोटे से गांव ढींगसरी से, जो आज फुटबॉल की वजह से पूरे इलाके में नई पहचान बना चुका है. कभी सामान्य ग्रामीण जीवन और सीमित संसाधनों के लिए पहचाने जाने वाला यह गांव अब बेटियों की खेल प्रतिभा और फुटबॉल संस्कृति के कारण चर्चा में है. गांव की तस्वीर बदलने के पीछे सबसे बड़ा नाम कोच विक्रम सिंह का है, जिन्होंने संघर्षों के बीच गांव की बेटियों को खेल के मैदान तक पहुंचाया और उन्हें नई दिशा दी.

कोच का कमाल, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Bikaner)

संघर्ष से शुरू हुई बदलाव की कहानी : करीब चार साल पहले बीकानेर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर इस गांव में फुटबॉल को लेकर कोई खास माहौल नहीं था. बेटियों का खेलना भी आसान नहीं था. मैदानों की कमी, संसाधनों का अभाव और सामाजिक सोच जैसी कई चुनौतियां सामने थीं, लेकिन कोच विक्रम सिंह राजवी ने हार नहीं मानी. उन्होंने गांव के बच्चों और खासकर बेटियों को फुटबॉल के लिए प्रेरित किया.

धीरे-धीरे गांव में अभ्यास शुरू हुआ और बच्चों ने खेल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. आज स्थिति यह है कि गांव के घर-घर में फुटबॉल की चर्चा होती है. बच्चे सुबह-शाम मैदानों में अभ्यास करते नजर आते हैं और अभिभावक भी अब बेटियों को खेल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं.

गांव में बने तीन फुटबॉल मैदान : फुटबॉल के बढ़ते जुनून ने गांव की तस्वीर बदल दी, जहां पहले खेलने के लिए उचित जगह नहीं थी. वहीं, एक ही जगह पर अब गांव में तीन फुटबॉल मैदान तैयार हो चुके हैं. इन मैदानों पर नियमित अभ्यास होता है. खुद अपने निजी खर्चे पर जमीन को खरीद कर कोच विक्रम सिंह ने पूरी तरह विकसित किए हैं. खेल ने गांव में अनुशासन, फिटनेस और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा दिया है.

Carved a Unique Identity in Football
बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदली... (ETV Bharat GFX)

बेटियों ने दिलाई बड़ी पहचान : ढींगसरी की बेटियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर गांव का नाम रोशन किया. गांव की खिलाड़ी लगातार विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पदक और सम्मान हासिल कर रही हैं. यही वजह है कि अब गांव को 'फुटबॉल गांव' के रूप में भी पहचान मिलने लगी है.

60 साल बाद राजस्थान बना नेशनल चैंपियन : गांव के लिए सबसे गर्व का क्षण तब आया जब राजस्थान ने पहली बार राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की. कोच विक्रम सिंह ने बताया कि करीब 60 साल बाद राजस्थान ने यह उपलब्धि हासिल की और इस सफलता में ढींगसरी की खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस जीत ने गांव के बच्चों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया.

Coach Vikram Singh
बच्चों को प्रशिक्षण तेदे कोच विक्रम सिंह (ETV Bharat Bikaner)

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फुटबॉल से बदला गांव का जीवन : फुटबॉल ने केवल खिलाड़ियों को पहचान ही नहीं दी, बल्कि गांव के सामाजिक माहौल में भी बड़ा बदलाव लाया है. आज ढींगसरी उन गांवों के लिए मिसाल बन चुका है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और सही मार्गदर्शन से बड़ा बदलाव संभव है.

खिलाड़ी बोले- देश के लिए खेलना सपना : संजू कंवर और हंसा कंवर का कहना है कि फुटबॉल ने गांव का पूरा माहौल बदल दिया है. पहले जहां लड़कियों के खेल को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं थी, वहीं अब गांव में हर दिन मैदानों पर अभ्यास होता है और अभिभावक भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

Girls in Sports
बेटियों ने दिलाई बड़ी पहचान (ETV Bharat Bikaner)

दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि कोच विक्रम सिंह के मार्गदर्शन और मेहनत की वजह से गांव की बेटियों को नई पहचान मिली है. नियमित प्रशिक्षण और बेहतर माहौल ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है. संजू कंवर और हंसा कंवर ने कहा कि उनका सपना केवल राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देश के लिए खेलकर गांव और राजस्थान का नाम रोशन करना चाहती हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि फुटबॉल ने उन्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की ताकत दी है.

100 खिलाड़ी करती हैं अभ्यास, 20 आवासीय शिविर में : ढींगसरी में फुटबॉल का जुनून लगातार बढ़ता जा रहा है. गांव में हर रोज करीब 100 खिलाड़ी नियमित रूप से फुटबॉल का अभ्यास करती हैं. सुबह और शाम मैदानों पर खिलाड़ियों की दौड़, फिटनेस ट्रेनिंग और मैच प्रैक्टिस गांव में खेल संस्कृति की नई तस्वीर पेश कर रही है.

Unique Identity in Football
बेटियों की खेल प्रतिभा और फुटबॉल संस्कृति की चर्चा (ETV Bharat Bikaner)

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कोच विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ अनुशासन और फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. इनमें से करीब 20 प्रतिभाशाली खिलाड़ी आवासीय प्रशिक्षण शिविर में रहकर विशेष ट्रेनिंग ले रही हैं. यहां उन्हें खेल अभ्यास के साथ बेहतर माहौल और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है.

इन्हीं खिलाड़ियों में से कई बेटियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर गांव का नाम रोशन कर चुकी हैं. वहीं, यहां की एक खिलाड़ी मुन्नी भांभू वर्तमान ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए चीन मे आयोजित टूर्नामेंट में भाग ले रही है. गांव में लगातार बढ़ती खेल गतिविधियों ने ढींगसरी को क्षेत्र में फुटबॉल के मजबूत केंद्र के रूप में पहचान दिलाई है.

Football Academy in Bikaner
मगन सिंह राजवी फुटबॉल अकादमी (ETV Bharat Bikaner)

भेड़-बकरी चराने वाले परिवारों की बेटियां : आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में पली-बढ़ी इस खिलाड़ी के सामने संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती थी. परिवार का जीवन पशुपालन पर निर्भर था और बचपन से ही घर के कामों के साथ भेड़-बकरी चराने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती थी, लेकिन फुटबॉल के प्रति जुनून और कुछ कर दिखाने की चाह ने उसे मैदान तक पहुंचाया.

बेटे की मेहनत पर गर्व, फुटबॉल ने बदल दी ग्रामीणों की सोच : विक्रम सिंह की मेहनत और जुनून ने आज ढींगसरी को फुटबॉल की नई पहचान दिलाई है. उनकी इस उपलब्धि पर उनके पिता, अर्जुन अवॉर्डी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मगन सिंह ने खुशी जताई. मगन सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की सोच और मेहनत पर बेहद गर्व है. उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह ने संघर्षों के बीच गांव की बेटियों को खेल के लिए तैयार किया और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्हें बड़े मंच तक पहुंचाने का काम किया.

उनके अनुसार गांव में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वह वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है. वहीं, ग्रामीण खुशाल सिंह ने कहा कि फुटबॉल ने पूरे गांव की सोच बदल दी है. पहले जहां बेटियों के खेल को लेकर संकोच रहता था, वहीं अब अभिभावक खुद बच्चों को मैदान तक लेकर आते हैं. गांव में खेल के कारण अनुशासन, फिटनेस और सकारात्मक माहौल बढ़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि ढींगसरी अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि खेल के जरिए बदलाव की मिसाल बन चुका है.

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दूसरे जिलों की खिलाड़ी भी पहुंचने लगीं : ढींगसरी में फुटबॉल का बढ़ता माहौल अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा. यहां की बेटियों के प्रदर्शन और कोच विक्रम सिंह की मेहनत की चर्चा दूर-दूर तक पहुंच चुकी है. यही वजह है कि अब दूसरे जिलों से भी खिलाड़ी प्रशिक्षण लेने के लिए ढींगसरी पहुंच रही हैं. झुंझुनू जिले के अलावा श्रीगंगानगर के नेतेवाला सहित अन्य क्षेत्रों की बच्चियां भी यहां आकर फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रही हैं.

गांव में तैयार हुए खेल माहौल, नियमित अभ्यास और अनुशासन ने इसे एक छोटे खेल केंद्र की पहचान दिला दी है. पहले जहां गांव की बेटियों को खेल के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब बाहर से खिलाड़ी यहां आकर सीखने लगी हैं. इससे गांव के बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और अभिभावकों में खेलों को लेकर सकारात्मक सोच विकसित हुई है.

चने खाकर बचाए पैसे, जुनून से बदल दी गांव की तस्वीर : विक्रम सिंह का संघर्ष भी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है. सीमित साधनों के बीच उन्होंने फुटबॉल को केवल खेल नहीं, बल्कि गांव की बेटियों के भविष्य का रास्ता बनाया. आर्थिक तंगी के दौर में उन्होंने अपने खर्च तक कम कर दिए. कई बार बाहर रहने और प्रशिक्षण के दौरान खर्च बचाने के लिए पेट भर भोजन की जगह केवल चने खाकर दिन निकाले, ताकि बचाए गए पैसों से खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल, किट और अभ्यास की व्यवस्था कर सकें.

उनका सपना था कि गांव की बेटियां भी बड़े मैदानों तक पहुंचें और यही जुनून उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा. शुरुआत में मैदान नहीं थे, संसाधन नहीं थे और लोगों का भरोसा भी कम था, लेकिन विक्रम सिंह ने हार नहीं मानी. उन्होंने बच्चों को खुद प्रशिक्षण देना शुरू किया और धीरे-धीरे गांव में फुटबॉल की ऐसी लहर चली कि आज ढींगसरी पूरे इलाके में फुटबॉल की पहचान बन चुका है.

कोच विक्रम सिंह का मानना रहा कि अगर गांव के बच्चों को सही दिशा और अवसर मिले तो वे किसी से कम नहीं हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने दिन-रात मेहनत की और आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि गांव की बेटियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं.

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