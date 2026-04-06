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15 किलो स्वर्ण आभूषणों से गवर माता का शृंगार, पूरी रात महिलाओं का रहा राज, स्वांग रचकर पहुंची तिजनियांं

गवर माता का स्वर्ण आभूषण से शृंगार : मेले में रविवार रात सुनारों की घाटी में गवर माता का भव्य शृंगार करने में करीब 10 घंटे का समय लगा. दोपहर अभिजित मुहूर्त में शुरू हुआ शृंगार रात्रि 9 बजे बाद पूर्ण हुआ. 15 किलो से अधिक स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित गवर माता को दर्शनार्थ के लिए विराजित किया गया, जहां तिजनियों सहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. धींगा गवर मेला समिति के सदस्य कृपाराम सोनी ने बताया कि इस वर्ष गवर माता के शृंगार में नवीनतम डिजाइन के लगभग 15 किलो स्वर्ण आभूषणों का उपयोग हुआ है.

पूरी रात शहर में महिलाओं का सड़कों पर राज था. इस मेले में तय किया गया था कि बाहर से आने वाली महिलाओं को बेंत का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा. इसके अलावा पुलिस की सख्ती के चलते भीतरी शहर के अन्यत्र रहने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया. कमिश्नर शरत कविराज भी देर रात मेले में पहुंचे. इस बार अलग-अलग स्वांग रचने वालों की संख्या कम रही. महिला शक्ति का प्रतिक यह मेला अपने आप में अनूठा है.

जोधपुर : धींगा-गवर मेले के दौरान रविवार रात जोधपुर परकोटे के भीतरी शहर का क्षेत्र व गलियां भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आई. धींगा गवर के अंतिम दिन रात को महिलाएं अलग-अलग स्वांग और वेष धरकर निकली. कोई शिव पार्वती बनी तो कोई काली मां, जबकि कुछ महिलाओं ने दक्षिण भारतीय स्वांग रचे.

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स्वांग में छाए अलग-अलग रंग : तीजनियों ने वीर, रौद्र, हास्य, करुणा अद्भुत, वात्सल्य और भक्ति रसों से परिपूर्ण आकर्षक धार्मिक व पौराणिक स्वांग रचकर गवर माता के दर्शनार्थ के लिए पहुंची. पिछले छह दशक से धींगा गवर मेले में पौराणिक झांकियां तैयार करने वाले हरिओम सैन ने बताया कि इस बार अधिकांश तौजनियों में देवी-देवताओं के रूप धरे हैं. खास तौर से मुर्गन स्वामी भगवान कार्तिकेय, भगवान वेंकटेश, जगन्नाथपुरी, महाकाली, सेठ सेठानी गवर-ईसर का स्वांग रचने के प्रति उत्साह रहा.

15 किलो स्वर्ण आभूषणों से गवर माता का शृंगार (ETV Bharat Jodhpur)

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शहरभर में स्वर्णिम गवर की छटा : परकोटे के भीतरी शहर में भी गवर पूजन की विशेष धूम रही. आड़ा बाजार कुम्हारियां कुआं क्षेत्र में 21 किलो स्वर्ण आभूषणों से सजी गवर प्रतिमा को तीजनियों के दर्शनार्थ विराजित किया गया. इसके अलावा हटड़ियों का चौक, कबूतरों का चौक, नवचौकिया, आसोप की पोल, शाहपुरा सुनारों का बास, खांडा फलसा, सिटी पुलिस क्षेत्र, जालप मोहल्ला, जीनगरों की गली, आमलीबास, गूंदी मोहल्ला, चांद बावड़ी, नायों का बड़, नवगरों की गली सहित अनेक क्षेत्रों में भी स्वर्ण आभूषणों से सजी गवर प्रतिमाएं स्थापित कर वीजणियों व श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गई.

महिलाएं अलग-अलग स्वांग और वेष धरकर निकली (ETV Bharat Jodhpur)

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पूजन के 16वें दिन होता है मेला : हिंदू कलेंडर के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया से इसका पूजन शूरू होता है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक होता है. महिलाएं बिना नमक के भोजन से व्रत करती है और 16 दिन तक पूजा करती हैं. इस पूजन में गवर को माता पार्वती का रूप मानकर पूजन होता है. अंतिम दिन महिलाऐं जिन्हें तिजनियांं कहा जाता है, पूजन करने के बाद स्वांग रचकर निकलती हैं. हाथों में इनके बेंत होती है. मान्यता रही है कि तिजनियों की ओर से अगर किसी कुंवारे युवक को बेंत मारी जाती है तो उसका विवाह अगले मेले से पहले हो जाता है.