धींगा गवर की धूम, कल होगा बेंतमार मेला, पूरी रात महिलाओं का रहेगा राज
5 अप्रैल को भीतरी शहर में गली-गली में सोने से लदी विराजमान होंगी गवर.
Published : April 4, 2026 at 10:11 AM IST
जोधपुर : पूरी दुनिया में महिलाओं के अनूठे त्योहार के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर का धींगा गवर मेला, जिसे बेंतमार मेला भी कहते हैं, का आयोजन रविवार को होगा. रविवार की पूरी रात भीतरी शहर की सड़कों पर महिलाओं का ही राज होगा. इस मेले के लिए इन दिनों तिजणियों का पूजन अंतिम दौर में है. शनिवार को शहर के अलग-अलग मोहल्लों में पूजन हो रहा है. इसमें उत्साह से महिलाएं भाग ले रही हैं. पूजन करने वाली तीजनियों के 16 दिन व्रत रखते हैं. रविवार मेले में अलग- अलग रूप धरने की तैयारियां भी शुरू हो गई है. इसके साथ ही भीतरी शहर में एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मेले के दिन गवर बैठाने के लिए भी तैयारियां जोरों पर है. गवर को पहनाए जाने वाले सोने से ही उस मोहल्ले की समृद्धि आंकी जाती है.
सुनारों की घाटी में सर्वाधिक सोने से सजाया जाता है गवर को : रविवार को शहर के परकोटे के भीतर हर गली मोहल्ले में धींगा गवर प्रतिमाएं नजर आएंगी. गत वर्ष जालौरी गेट से चांद बावड़ी तक 15 गवर की प्रतिमाएं बैठाई गई. इसके अलावा आडाबाजार, मोती चौक सहित अन्य क्षेत्रों में भी पांच से सात जगह पर गवर थीं, लेकिन सर्वाधिक सोना सुनारों की घाटी की गवर को पहनाया जाता है. यहां 12 से 15 किलो सोने के जेवर पहनाए जाते हैं. इसके अलावा हटड़ियों का चौक में भी सात से आठ किलो सोना पहनाया जाता है. यह गहने मोहल्ले वासी एकत्र करते हैं, जो अगले दिन वापस लौटा दिए जाते हैं. गवर के सामने पूरी रात जिम्मेदार लोग बैठते हैं.
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16 दिन का पूजन कल होगा समाप्त : भीतरी शहर के कबूतरों का चौक, नवचौकिया, ब्रहृमपुरी, हाउसिंग बोर्ड, खागल सहित अन्य इलाकों में महिलाएं समूह में पूजन कर रही हैं. हर दिन यह महिलाएं बिना नमक के भोजन से व्रत करती हैं और 16 दिन तक पूजा करती हैं. इस पूजन में गवर को माता पार्वती का रूप मान कर पूजन होता है. रेखा मतड़ ने बताया कि माता पार्वती के रूप में गवर का पूजन 16 दिन चलता है. रविवार को व्रत पूरा हो जाएगा. इस पूजन में विधवा महिलाएं भी शामिल होती हैं, लेकिन कुंवारी कन्या यह पूजन नहीं करती हैं. सुहाग के पूजन की निशानी उसके हाथ पर बंधा धागा होता है. विवाह के बाद पहला पूजन कर रही दीपश्री व्यास ने बताया कि इससे पहले वह सिर्फ पूजन देखती थी, इस बार पूजन में शामिल हुई हूं. बहुत ज्यादा खुशी है.
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पुलिस ने देखी व्यवस्थाएं, विवाद के चलते अतिरिक्त सावधानी : इस मेले का ज्यादातर भाग पुलिस कमिश्नरेट के जिला पूर्व में आता है. इसके चलते पुलिस अधिकारी पूरे भीतरी शहर का दौरा कर चुके हैं. आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त जाप्ते सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. हाल ही गणगौर की भोलावनी की रात शोभायात्रा के दौरान हुए विवाद के चलते पुलिस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है.