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धींगा गवर की धूम, कल होगा बेंतमार मेला, पूरी रात महिलाओं का रहेगा राज

जोधपुर : पूरी दुनिया में महिलाओं के अनूठे त्योहार के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर का धींगा गवर मेला, जिसे बेंतमार मेला भी कहते हैं, का आयोजन रविवार को होगा. रविवार की पूरी रात भीतरी शहर की सड़कों पर महिलाओं का ही राज होगा. इस मेले के लिए इन दिनों तिजणियों का पूजन अंतिम दौर में है. शनिवार को शहर के अलग-अलग मोहल्लों में पूजन हो रहा है. इसमें उत्साह से महिलाएं भाग ले रही हैं. पूजन करने वाली तीजनियों के 16 दिन व्रत रखते हैं. रविवार मेले में अलग- अलग रूप धरने की तैयारियां भी शुरू हो गई है. इसके साथ ही भीतरी शहर में एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मेले के दिन गवर बैठाने के लिए भी तैयारियां जोरों पर है. गवर को पहनाए जाने वाले सोने से ही उस मोहल्ले की समृद्धि आंकी जाती है.

सुनारों की घाटी में सर्वाधिक सोने से सजाया जाता है गवर को : रविवार को शहर के परकोटे के भीतर हर गली मोहल्ले में धींगा गवर प्रतिमाएं नजर आएंगी. गत वर्ष जालौरी गेट से चांद बावड़ी तक 15 गवर की प्रतिमाएं बैठाई गई. इसके अलावा आडाबाजार, मोती चौक सहित अन्य क्षेत्रों में भी पांच से सात जगह पर गवर थीं, लेकिन सर्वाधिक सोना सुनारों की घाटी की गवर को पहनाया जाता है. यहां 12 से 15 किलो सोने के जेवर पहनाए जाते हैं. इसके अलावा हटड़ियों का चौक में भी सात से आठ किलो सोना पहनाया जाता है. यह गहने मोहल्ले वासी एकत्र करते हैं, जो अगले दिन वापस लौटा दिए जाते हैं. गवर के सामने पूरी रात जिम्मेदार लोग बैठते हैं.