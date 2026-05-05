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रामनगर में उफनाई ढेला नदी, बाइक समेत बहा युवक, बमुश्किल बच पाई जान

बाइक से साथ बह गया युवक: बताया जा रहा है कि युवक ने उफनती नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते वो अपनी बाइक के साथ ही नदी में बह गया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

बारिश से अचानक उफान पर आई ढेला नदी: दरअसल, मंगलवार यानी 5 मई की शाम रामनगर क्षेत्र में अचानक मौसम बिगड़ने के बाद भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे ढेला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया. इसी दौरान मालधन क्षेत्र का एक युवक ढेला से रामनगर की ओर जा रहा था.

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में तेज बारिश के चलते ढेला नदी उफान पर आ गई. जिसमें एक युवक बाइक समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जिससे उसकी जान बच पाई.

कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाला गया बाहर: सूचना मिलते ही ढेला पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात ये रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई और प्राथमिक जांच के बाद उसे घर भेज दिया गया.

"सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक सहित नदी में बह गया है. जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. युवक पूरी तरह सुरक्षित है."- जोगा सिंह, चौकी इंचार्ज

रामनगर-ढेला के बीच नहीं बना पाया स्थायी पुल: बता दें कि रामनगर से ढेला के बीच अब भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है. जबकि, पास की सांवल्दे नदी पर पुल बन चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है.

ढेला नदी पर पुल निर्माण की मांग: ऐसे में ग्रामीणों और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जनप्रतिनिधियों से मांग की जा रही है कि ढेला नदी पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए. ताकि, पूरे साल सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके. इससे पहले भी रामनगर में नालों के उफान पर आने से कई बड़े हादसे हो चुके हैं.

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