बाघ-गुलदारों के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने की ये पहल, बनेंगे और फुर्तीले

ढेला रेस्क्यू सेंटर में बाघ-गुलदारों के लिए बनेगा फन जोन, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य सुधारने की नई पहल.

Tiger Leopard Fun Zone
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 8:33 AM IST

3 Min Read
रामनगर: जंगल से पकड़कर कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखे गए बाघ और गुलदारों की दिनचर्या को अब और बेहतर बनाया जाएगा, उन्हें तनाव मुक्त और सक्रिय रखने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने एक विशेष फन जोन तैयार करने का प्लान बनाया है. इस फन जोन में शारीरिक गतिविधियों, मानसिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक व्यवहार को बढ़ावा देने वाली कई तरह की एक्टिविटी शामिल होंगी.

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाड़ों में रखे गए बाघ और गुलदार तनावग्रस्त या आलसी न बनें और यदि भविष्य में उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ा जाए तो वे अपनी प्राकृतिक शिकारी प्रवृत्ति को न भूलें. वर्तमान में ढेला रेस्क्यू सेंटर में 13 बाघ और 14 गुलदार रखे गए हैं. इनमें से अधिकांश को इंसानों पर हमले की घटनाओं के बाद जंगल से पकड़कर यहां लाया गया था. जंगल में घूमने वाले ये शिकारी जब सीमित दायरे वाले बाड़ों में आते हैं तो उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है. ऐसे में न सिर्फ उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है.

इसी को देखते हुए सीटीआर प्रशासन ने रेस्क्यू सेंटर में रखे गए इन वन्यजीवों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव करने का निर्णय लिया है. सीटीआर के अनुसार, फरवरी से फन जोन की गतिविधियां शुरू की जाएगी. इसके तहत बाड़ों के भीतर मांस के टुकड़ों को ऊंचाई पर लटकाया जाएगा, ताकि उन्हें पाने के लिए बाघ और गुलदार अपनी ताकत और फुर्ती का इस्तेमाल करें. भोजन को डिब्बों में बंद कर उनकी सूंघने की क्षमता को भी परखा जाएगा. इसके अलावा बाड़ों के भीतर वाटर हॉल बनाए जाएंगे, जहां वे पानी में बैठ सकेंगे और चहलकदमी कर सकेंगे.

फन जोन में लकड़ी और रस्सियों से बने पुल, प्राकृतिक माहौल का एहसास कराने के लिए गुफाएं और खेलने के लिए गेंद जैसी चीजें भी रखी जाएंगी. इन गतिविधियों से उनके भीतर खेल भावना विकसित होगी और वे लंबे समय तक सक्रिय रहेंगे. सीटीआर के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी दुष्यंत शर्मा ने बताया कि फन जोन को इस तरह डिजाइन की गई हैं, जिससे वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसी अनुभूति हो सके. वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला का कहना है कि फरवरी से शुरू होने वाला यह फन जोन रेस्क्यू सेंटर में रखे बाघ-गुलदारों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव लाएगा और उन्हें पूरी तरह सक्रिय बनाए रखेगा.

कॉर्बेट नेशनल पार्क
बाघ गुलदार फन जोन
TIGER LEOPARD FUN ZONE
NAINITAL LATEST NEWS
CORBETT NATIONAL PARK

