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लखीमपुर खीरी के धौरहरा ब्लॉक की ‘बाल वाटिकाएं’ बनीं यूपी में मिसाल, अन्नपूर्णा कुंज ने बदली सरकारी आंगनबाड़ी और स्कूलों की तस्वीर

बच्चे खेलते-खेलते इन चित्रों और संदेशों के माध्यम से नई जानकारियां सीख रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि दृश्य आधारित शिक्षा बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने में काफी प्रभावी साबित हो रही है.

अमेठी गांव की बाल वाटिका की दीवारें बच्चों के लिए खुली किताब का काम कर रही हैं. केंद्र की चारों तरफ की दीवारों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग बनाई गई हैं. जिनमें हिंदी और अंग्रेजी में शरीर के अंगों के नाम, फलों और सब्जियों की पहचान, वर्णमाला, संख्याएं, प्रेरक स्लोगन और जनपद का इतिहास अंकित किया गया है.

पहले जहां इस केंद्र में बच्चों की संख्या कम रहती थी, वहीं अब बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेलने और सीखने के लिए उत्साहपूर्वक यहां पहुंचते हैं. खेल-खेल में सीखने की इस अवधारणा ने बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

धौरहरा ब्लॉक के हरदी और बबुरी गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को पूरी तरह बाल वाटिका के रूप में विकसित किया गया है. यहां आने वाले बच्चों के लिए शतरंज, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, रंग-बिरंगी गेंदें, पहेली खेल, ब्लॉक्स, शैक्षणिक खिलौने, झूले, स्लाइड, चित्र पुस्तिकाएं और अन्य मनोरंजक सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस इन केंद्रों ने बच्चों की स्कूल और आंगनबाड़ी में उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ उनके मानसिक और शारीरिक विकास को भी नई दिशा दी है.

धौरहरा ब्लॉक में हरदी, अमेठी, महादेव, कटैला और देवीपुरवा, बबुरी सहित कई गांवों में बाल वाटिका और अन्नपूर्णा कुंज के रूप में तैयार किए गए केंद्र बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि खेल, मनोरंजन और पौष्टिक भोजन का भी बेहतर वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं. देखिए विनीत गुप्ता की ख़ास रिपोर्ट...

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा ब्लॉक में कभी उपेक्षा और बदहाली का शिकार रहे आंगनबाड़ी केंद्र आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मॉडल और प्रेरणा का केंद्र बन चुके हैं.

महादेव गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैयार किया गया ‘अन्नपूर्णा कुंज’ किसी आधुनिक होटल के किचन से कम नहीं दिखाई देता. यहां मध्याह्न भोजन (एमडीएम) पूरी स्वच्छता और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाता है.

बच्चों के बैठकर भोजन करने के लिए विशेष सीटों की व्यवस्था की गई है. भोजन कक्ष की दीवारों पर शैक्षणिक वॉल पेंटिंग बनाई गई हैं, जिससे भोजन के समय भी बच्चों का सीखने का क्रम जारी रहता है. पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वातावरण ने बच्चों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ाया है.

सरकारी स्कूल या कॉन्वेंट? देखकर हर कोई रह जाता है हैरान

ईटीवी भारत की टीम जब देवीपुरवा गांव पहुंची तो विद्यालय का नजारा देखकर हैरान रह गई. परिसर में मॉड्यूलर किचन, आधुनिक लैब, बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न उपकरण और आकर्षक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हैं.

कटैला पुरवा और बबुरी गांव के विद्यालयों में भी आंगनबाड़ी केंद्र और एमडीएम किचन को आधुनिक स्वरूप दिया गया है. साफ-सुथरे परिसर, रंगीन कक्षाएं, खेल सामग्री और तकनीकी सुविधाओं ने सरकारी विद्यालयों की पारंपरिक छवि को पूरी तरह बदल दिया है.

बच्चों ने बताई बदलाव की कहानी

कक्षा चार के छात्र लवकुश ने बताया कि पहले विद्यालय की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन अब यहां पढ़ाई के साथ खेलने और सीखने की बेहतर व्यवस्था हो गई है. इसी तरह कक्षा पांच के छात्र अंशुल ने कहा कि पहले वह कभी-कभी ही स्कूल आते थे, लेकिन अब लैब में नई चीजें सीखने और खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण उनकी रुचि स्कूल में बढ़ गई है और वह नियमित रूप से विद्यालय आते हैं.

धौरहरा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार तिवारी ने बताया कि "बाल विकास और प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बाल वाटिका और अन्नपूर्णा कुंज मॉडल विकसित किए गए हैं. हमारा प्रयास है कि बच्चे केवल किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि खेल-खेल में सीखें और उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास भी हो. इसी उद्देश्य से बाल वाटिकाओं में शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, शैक्षणिक खिलौने और अन्य खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है."

तिवारी ने बताया कि "अन्नपूर्णा कुंज के माध्यम से बच्चों को स्वच्छ वातावरण में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. दीवारों पर शैक्षणिक वॉल पेंटिंग, फलों, सब्जियों, शरीर के अंगों और सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी अंकित की गई है, ताकि बच्चे सहज रूप से सीख सकें."

सीडीओ बोले - यूपी में मिसाल बन चुका धौरहरा मॉडल

लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि धौरहरा ब्लॉक के अमेठी, हरद्वाही, कटैला, महादेव और अन्य गांवों में विकसित बाल वाटिकाएं एवं अन्नपूर्णा कुंज उत्तर प्रदेश में मील का पत्थर साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की सफलता में धौरहरा के खंड विकास अधिकारी की कार्यकुशलता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कन्वर्जेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

सीडीओ ने बताया कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए बाल वाटिकाओं में फ्रूट लेटर्स, शैक्षणिक वॉल पेंटिंग, खेल सामग्री और सीखने के विविध संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. इस मॉडल को अब जिले के अन्य ब्लॉकों में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है.