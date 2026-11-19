SPECIAL : एक बंजारे ने स्थापित की थी प्रतिमा, जानें अलवर की कुलदेवी 'धौलागढ़ माता' का रहस्यमयी इतिहास
कठूमर स्थित पहाड़ों में बना धौलागढ़ माता मंदिर आज करोड़ों श्रद्धालुओं की कुलदेवी और आस्था का प्रमुख केंद्र है.
Published : November 19, 2026 at 6:13 PM IST
अलवर : अरावली की शांत और हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा अलवर जिला अपने ऐतिहासिक किलों के साथ-साथ कई रहस्यमयी और चमत्कारी धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है. इन्हीं में से एक है जिले के कठूमर क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित धौलागढ़ माता का प्राचीन मंदिर. यह मंदिर सिर्फ ईंट-पत्थरों से बना कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी मार्मिक लोककथा और अटूट आस्था का जीवंत प्रमाण है, जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है. मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले घर की परेशानियों से तंग आकर महज सात साल की एक मासूम बालिका 'धौला' इसी पहाड़ में समा गई थी. बाद में यही बालिका 'धौलादेवी' या 'धौलागढ़ माता' के रूप में पूरे देश में विख्यात हुईं. आज राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित देश के कोने-कोने से श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं.
मंदिर के इतिहास और इससे जुड़ी लोककथा के बारे में बात करते हुए मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शर्मा बताते हैं कि इस पवित्र धाम का कोई लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज तो मौजूद नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों के मुख से सुनी जा रही कथा ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है. मान्यता के अनुसार, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार में धौला नाम की एक छोटी बच्ची थी. दुर्भाग्यवश, बचपन में ही उसके माता-पिता का साया सिर से उठ गया. माता-पिता के निधन के बाद नन्हीं धौला अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगी. भाई का तो अपनी छोटी बहन से स्नेह था, लेकिन भाभी का व्यवहार धौला के प्रति बेहद कठोर था. वह आए दिन मासूम धौला को ताने देती और तरह-तरह से प्रताड़ित करती थी.
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मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि धौलागढ़ माता के इतिहास को लेकर मान्यता है कि ब्राह्मण परिवार की बालिका धौला के माता पिता का बचपन में निधन हो गया था. इस कारण वह अपनी भाई-भाभी के साथ रहती थी, लेकिन परिवार में उसकी भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उसे परेशान करती थी. एक दिन भाभी की प्रताड़ना से परेशान होकर धौला पहाड़ की ओर चली गई. उस समय उसकी उम्र महज सात साल रही. मान्यता है कि बालिका धौला अचानक पहाड़ में समा गई. इसके बाद लोगों ने इस घटना को दैवीय लीला मानकर उसे धौला देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि हालांकि इस घटना और मंदिर की स्थापना का कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्षेत्र के बुजुर्ग आज भी इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनाते हैं. यही लोकमान्यता मंदिर की पहचान और धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है.
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बंजारे ने स्थापित की थी माता की प्रतिमा : मंदिर में माता के दर्शन के लिए दौसा से आए श्रद्धालु मुकुट शर्मा ने बताया कि मंदिर की स्थापना को लेकर एक अन्य मान्यता भी प्रचलित है. उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में एक बंजारे ने यहां माता की प्रतिमा स्थापित की थी. उस समय प्रतिमा के चारों ओर चार स्तंभ बनाए गए थे. इन पुराने स्तंभों के अवशेष आज भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि समय के साथ मंदिर का स्वरूप बदलता गया. पहले जहां चार स्तंभों के बीच माता की प्रतिमा विराजमान थी, वहीं बाद में बीच के हिस्से में मंदिर का निर्माण कराया गया. मंदिर के शिखर का निर्माण वर्ष 1995 में हुआ था. इसके बाद मंदिर ने नया स्वरूप लिया, लेकिन यहां स्थापित माता की प्रतिमा और उससे जुड़ी मान्यताएं आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार कायम हैं.
एक ही परिवार कर रहा 15 पीढ़ियों से माता की सेवा : पुजारी लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि धौलागढ़ माता मंदिर में उनके पूर्वज करीब 15 पीढ़ियों से माता की पूजा-अर्चना और सेवा करते आ रहे हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्य मंदिर की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं. उन्होंने बताया कि धार्मिक परंपराओं के आधार पर मंदिर का इतिहास आगे बढ़ता रहा है। उन्होंने बताया कि धौलागढ़ देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की खुशहाली, सुख-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी पीढ़ियों से इस मंदिर में दर्शन करने की परंपरा चली आ रही है. इस कारण धौलागढ़ देवी को कुल देवियों में शामिल किया जाता है.
वैशाख पंचमी से 15 दिन तक लगता है मेला : धौलागढ़ माता मंदिर के समीप पूजा सामग्री विक्रेता प्रभुदयाल ने बताया कि मंदिर में वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन वैशाख महीने में यहां विशेष रौनक रहती है. वैशाख पंचमी से माता का वार्षिक मेला शुरू होता है, जो करीब 15 दिन तक चलता है. इस दौरान आसपास के गांवों के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि मेले में मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है. कई श्रद्धालु परिवार सहित माता के दर्शन करने आते हैं. कुछ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहां पहुंचते हैं तो कई लोग इसे अपने परिवार की पुरानी धार्मिक परंपरा के रूप में निभाते हैं.
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कई राज्यों के लोगों में है धौलागढ़ देवी की मान्यता : मंदिर के समीप चाय की दुकान करने वाले लल्लूराम ने बताया कि धौलागढ़ माता मंदिर की आस्था केवल कठूमर और आसपास के गांवों तक सीमित नहीं है. उन्होंने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. कई भक्त लंबी दूरी तय कर माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं. पहाड़ों के बीच स्थित मंदिर का प्राकृतिक वातावरण भी लोगों को आकर्षित करता है.
163 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं माता के मंदिर में : चाय की दुकान करने वाले लल्लूराम ने बताया कि धौलागढ़ देवी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 163 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. मंदिर की खासियत है कि सीधी खड़ी सीढ़ियां होने के बाद भी श्रद्धालुओं को चढ़ने में थकावट नहीं होती. उन्होंने बताया कि मंदिर के पट प्रतिदिन सुबह 5 बजे खुलते हैं और इसके बाद भक्तों का मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि देर शाम तक जारी रहता है.
पुजारी लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि धौलागढ़ माता मंदिर में सफेद संगमरमर से निर्मित धौलादेवी की आकर्षक प्रतिमा विराजित है. श्रद्धालुओं की ओर से माता को चढ़ाई पोशाक से इस प्रतिमा का प्रतिदिन अलग-अलग श्रृंगार किया जाता है. उन्होंने बताया कि मंदिर में देवी माता ब्रहृमचारिणी स्वरूप में विराजमान हैं. साथ ही इस मंदिर की विशेषता है कि यहां धौलादेवी के साथ चौसठ योगिनी में जया और विजया भी विराजित हैं. उन्होंने बताया कि माता का वाहन सिंह प्रतिमा के समीप खड़ा है. पुजारी शर्मा ने बताया कि सिंह का मुख उत्तर दिशा की ओर है, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जबकि अन्य देवी मंदिरों में माता की प्रतिमा सिंह पर विराजित रूप में दिखाई देती है.
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कुल देवी के रूप में है धौलादेवी की मान्यता : मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि धौलागढ़ स्थित माता धौलादेवी को बड़ी संख्या में लोग कुल देवी के रूप में पूजते हैं. इस कारण यहां दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंचते है और कई परिवार कुलदेवी के चलते अपने बच्चों के जडूले आदि भी यहीं उतरवाते हैं. उन्होंने बताया कि वैसे तो साल भर यहां श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन दीपावली त्योहार के बाद बड़ी संख्या में लोग माता और अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं.