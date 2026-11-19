ETV Bharat / state

SPECIAL : एक बंजारे ने स्थापित की थी प्रतिमा, जानें अलवर की कुलदेवी 'धौलागढ़ माता' का रहस्यमयी इतिहास

अलवर की कुलदेवी 'धौलागढ़ माता. ( ETV Bharat alwar )

अलवर : अरावली की शांत और हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा अलवर जिला अपने ऐतिहासिक किलों के साथ-साथ कई रहस्यमयी और चमत्कारी धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है. इन्हीं में से एक है जिले के कठूमर क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित धौलागढ़ माता का प्राचीन मंदिर. यह मंदिर सिर्फ ईंट-पत्थरों से बना कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी मार्मिक लोककथा और अटूट आस्था का जीवंत प्रमाण है, जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है. मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले घर की परेशानियों से तंग आकर महज सात साल की एक मासूम बालिका 'धौला' इसी पहाड़ में समा गई थी. बाद में यही बालिका 'धौलादेवी' या 'धौलागढ़ माता' के रूप में पूरे देश में विख्यात हुईं. आज राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित देश के कोने-कोने से श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं.