नशेड़ियों का अड्डा बना धौज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ नर्स पर अभद्र टिप्पणियां और गाली गलौज करते हैं नशेड़ी
फरीदाबाद का धौज गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है. नशेड़ी यहां स्टाफ नर्स पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं.
Published : July 3, 2026 at 6:21 PM IST
फरीदाबाद: धौज गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण महिला डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि अस्पताल परिसर और उसके बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है. छुट्टी के समय ये लोग महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और गाली-गलौज भी करते हैं.
धौज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना नशेड़ियों का अड्डा: स्टाफ नर्स पूनम ने बताया कि "मैं 17 साल से यहां काम कर रही हूं. अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से अंदर आ जाता है. रात के समय कुछ लोग अस्पताल परिसर में बैठकर शराब पीते हैं. उन्हें हटाने पर वे गाली-गलौज करते हैं. अस्पताल परिसर में बने स्टाफ क्वार्टरों के बाहर भी कुछ लोग रात में आकर दरवाजे खटखटाते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे महिला कर्मचारी डर के माहौल में रह रही हैं."
शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई: नर्सिंग स्टाफ सरिता ने बताया कि "मैं पिछले कई सालों से यहां पर काम कर रही हूं. आए दिन शाम के समय यहां पर नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है. हम डर के माहौल में काम करते हैं, नाइट में ज्यादा स्टाफ नहीं रहता है और यही वजह है कि हम लोग काफी डरे हुए हैं. इस समस्या को लेकर कई बार सिविल सर्जन और अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दी जा चुकी है. पुलिस से भी गश्त बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है."
उच्च अधिकारियों को भेजी गई शिकायत: धौज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यतेंद्र कुमार ने बताया कि "पूरे स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल केवल एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, जिसकी ड्यूटी दिन में लगाई गई है. दो और सिक्योरिटी गार्ड तथा एक सफाई कर्मचारी की मांग उच्च अधिकारियों को भेजी गई है. अस्पताल के बाहर असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत पुलिस को लिखित रूप से भी दी जाएगी, ताकि नियमित गश्त कराई जा सके और महिला कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके."
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