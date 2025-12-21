ETV Bharat / state

धारूहेड़ा में भिवाड़ी के दूषित पानी से टूटा रैंप, कॉलोनियों में जलभराव से लोग परेशान, नगर पालिका चेयरमैन ने प्रशासन पर लगाए आरोप

रेवाड़ी: हरियाणा में भिवाड़ी सीमा से धारूहेड़ा में सोहना-पलवल हाईवे पर अलवर बाईपास के निकट भिवाड़ी से आने वाले दूषित-रसायनयुक्त पानी को रोकने के लिए बनाए गए रैंप टूटने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है. दरअसल, नेशनल हाईवे 919 पर रैंप तेज बहाव के कारण टूट गया है. जिससे धारूहेड़ा की कॉलोनियों में गंदा पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है.सड़कों पर वाहन चलाने मुश्किल हो गए हैं. धारूहेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष कंवर सिंह ने भिवाड़ी प्रशासन द्वारा रैंप तोड़े जाने के आरोप लगाए हैं.

कॉलोनियों तक पहुंचा पानी: रैंप टूटते ही हालात बिगड़ गए हैं. कंपनियों से निकलने वाला रसायनयुक्त पानी तेज बहाव के साथ धारूहेड़ा की ओर पहुंच गया है. बीते दो दिनों से लगातार आ रहे इस पानी के कारण मुख्य मार्ग पर सेक्टर-6 के पास भारी जलभराव हो गया है. जिससे सेक्टर नंबर-1 की ओर दूषित पानी पहुंच गया है. जिसके चलते आवागमन भी पूरी तरह बंद हो गया है.

दूषित पानी से लोग परेशान: गेट नंबर-1 के सामने जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आवासीय कॉलोनियों में भारी पानी भर गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि दूषित पानी दो दिनों से लगातार इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, लेकिन शुक्रवार देर रात रैंप के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं. शनिवार को सेक्टर-4 के एक नंबर गेट पर पानी भर गया है. सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. पानी नहीं रोके जाने के कारण स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है.