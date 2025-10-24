रेवाड़ी के धारूहेड़ा ब्लॉक समिति का चुनाव टला, जमकर हुआ हंगामा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 24, 2025 at 3:21 PM IST

रेवाड़ीः धारूहेड़ा ब्लॉक समिति अध्यक्ष दलबीर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक एडीसी के अवकाश पर होने के कारण टल गई. बैठक के साथ ही दलबीर की कुर्सी से भी फिलहाल खतरा टल गया है. अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए नई तारीख प्रशासन की ओर से जल्द तय किया जायेगा.

22 में से 16 सदस्य अध्यक्ष के खिलाफः धारूहेड़ा ब्लॉक समिति के 22 में से 16 सदस्यों ने डीसी अभिषेक मीणा को 19 सितंबर को शपथ पत्र देकर अध्यक्ष दलबीर पर अविश्वास जताया था. इसके बाद असंतुष्ट सदस्य भ्रमण पर चले गए थे. आवेदन में दलबीर पर ब्लॉक समिति के अधीन होने वाले विकासकार्यों में अनियमितताएं बरतने और चहेते ठेकेदारों को ठेके दिलाने सहित कई आरोप लगाए गए हैं.

धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चुनाव टलने पर हंगामा (Etv Bharat)

एडीसी के अवकाश पर जाने के कारण अवकाश टलाः डीसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए एडीसी राहुल मोदी को जिम्मेदारी सौंपी थी. 24 अक्टूबर का दिन वोटिंग के लिए तय किया था. दलबीर ने अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ था, परंतु नाराजगी जाहिर कर चुके सदस्यों को दूसरे खेमे ने अज्ञात स्थान पर रखा हुआ था. इन सभी सदस्यों के बैठक में अचानक पहुंचकर वोटिंग करने का प्लान था. एक महिला सदस्य को छोड़कर सभी 15 सदस्य मीटिंग में भाग लेने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे थे. इस दौरान पता चला कि एडीसी अवकाश पर चल गए हैं.

चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामः बैठक की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी. बैठक टलने के बाद मीटिंग कक्ष में रखे गए बैलेट बॉक्स भी वहां से हटा दिया गया था. इससे पूर्व पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे. जिला सचिवालय के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी.

क्या बोले ब्लॉक समिति अध्यक्ष दलबीर सिंह: धारूहेड़ा ब्लॉक समिति अध्यक्ष दलबीर सिंह ने कहा कि "दूसरे पक्ष ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दी थी. आज चुनाव होने थे. मेरे पास पूर्ण बहुमत है. लेकिन दूसरी पार्टी के पास बहुमत नहीं है."

