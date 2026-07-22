जंगल का सोना है ये सब्जी, कीमत 1000-2000 रुपए किलो; दिन-रात बीनते है तस्कर; हिरण-जंगली सूअर का प्रोटीन फूड
लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से वनस्पतियों को बीनने के 2 आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 12:26 PM IST
लखीमपुर खीरी: क्या आप जानते हैं जिले के जंगलों में एक ऐसी सब्जी पाई जाती है जिसके लिए तस्कर पागलों की तरह जंगल की खाक छानते हैं. इसे कहते हैं धरती का फूल और कटरुआ. ये सब्जी हिरण, जंगली सूअर समेत कई तरह के जंगली जानवरों को बेहद पसंद है. इसे जंगली जानवरों का प्रोटीन फूड कहते हैं. इस सब्जी को जंगल से बीनना प्रतिबंधित है. वन विभाग की टीम ने मंगलवार को दो आरोपियों को 20 किलो धरती के फूल के साथ गिरफ्तार किया है.
वन विभाग की मानें तो धरती का फूल बारिश के मौसम में खूब होता है. इसके साथ ही कटरुआ भी होता है. ये दोनों ही वन्य जीवों के लिए प्रोटीन फूड माने जाते हैं. खासकर हिरण और जंगली सूअर इसको खूब खाते हैं. इसी वजह से इस सब्जी को जंगल से बीनने पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद लोग चोरी चुपके इस सब्जी को बीनने जंगल पहुंच जाते हैं.
कितनी है कीमत: वन विभाग की मानें तो खुले बाजार में धरती के फूल की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो है. वहीं कटरुआ की कीमत करीब 2000 रुपए प्रति किलो है. दक्षिण सोनारीपुर रेंज में पेट्रोलिंग के दौरान टीम ने 2 लोगों को जंगल में अवैध रूप से प्रवेश कर वन्यजीवों के पौष्टिक आहार 'धरती का फूल' खोदते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपियों के पास से करीब 20 किलो धरती का फूल बरामद हुआ है. वन विभाग ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
मंगलवार को दक्षिण सोनारीपुर रेंज के गुलरा क्षेत्र में वन दरोगा अनुराग, वन रक्षक भानू यादव और बीट वाचरों की टीम नियमित पेट्रोलिंग कर रही थी. इसी दौरान पेट्रोलिंग की निगरानी कर रहे उप प्रभागीय वनाधिकारी बेलरायां दीपक कुमार पाण्डेय और क्षेत्रीय वन अधिकारी अखिलेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे. संयुक्त टीम ने जंगल के भीतर 2 लोगों को धरती का फूल खोदते हुए पकड़ लिया. आरोपियों की पहचान छड़ीराम पुत्र लालजी और मंशाराम पुत्र नारायन, निवासी ग्राम मटैहिया, थाना मझगई के रूप में हुई. तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 20 किलो धरती का फूल बरामद किया गया.
वनस्पति बीनना प्रतिबंधित है: दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक जगदीश आर ने बताया कि मानसून के दौरान उगने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां वन्यजीवों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनके अवैध संग्रहण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पूरे रिजर्व क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है और जो भी व्यक्ति बिना अनुमति जंगल में प्रवेश कर वन संपदा या वन्यजीवों के आहार को नुकसान पहुंचाते पाया गया उसके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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