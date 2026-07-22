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जंगल का सोना है ये सब्जी, कीमत 1000-2000 रुपए किलो; दिन-रात बीनते है तस्कर; हिरण-जंगली सूअर का प्रोटीन फूड

लखीमपुर खीरी: क्या आप जानते हैं जिले के जंगलों में एक ऐसी सब्जी पाई जाती है जिसके लिए तस्कर पागलों की तरह जंगल की खाक छानते हैं. इसे कहते हैं धरती का फूल और कटरुआ. ये सब्जी हिरण, जंगली सूअर समेत कई तरह के जंगली जानवरों को बेहद पसंद है. इसे जंगली जानवरों का प्रोटीन फूड कहते हैं. इस सब्जी को जंगल से बीनना प्रतिबंधित है. वन विभाग की टीम ने मंगलवार को दो आरोपियों को 20 किलो धरती के फूल के साथ गिरफ्तार किया है.



वन विभाग की मानें तो धरती का फूल बारिश के मौसम में खूब होता है. इसके साथ ही कटरुआ भी होता है. ये दोनों ही वन्य जीवों के लिए प्रोटीन फूड माने जाते हैं. खासकर हिरण और जंगली सूअर इसको खूब खाते हैं. इसी वजह से इस सब्जी को जंगल से बीनने पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद लोग चोरी चुपके इस सब्जी को बीनने जंगल पहुंच जाते हैं.

कितनी है कीमत: वन विभाग की मानें तो खुले बाजार में धरती के फूल की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो है. वहीं कटरुआ की कीमत करीब 2000 रुपए प्रति किलो है. दक्षिण सोनारीपुर रेंज में पेट्रोलिंग के दौरान टीम ने 2 लोगों को जंगल में अवैध रूप से प्रवेश कर वन्यजीवों के पौष्टिक आहार 'धरती का फूल' खोदते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपियों के पास से करीब 20 किलो धरती का फूल बरामद हुआ है. वन विभाग ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.