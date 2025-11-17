ETV Bharat / state

धरती जतन यात्रा 2025 का हुआ भव्य समापन, 'पद्मश्री' लक्ष्मण सिंह बने जल संरक्षण के अग्रदूत

12 से 16 नवंबर 2025 के बीच यह यात्रा दूदू, सांभर, फागी और मालपुरा क्षेत्रों के कई गांवों में आयोजित की गई.

Lapodia near Dudu
धरती जतन यात्रा के समापन समारोह में मौजूद अतिथि (ETV Bharat Dudu)
दूदू: सामाजिक कार्यकर्ता 'पद्मश्री' लक्ष्मण सिंह लापोड़िया के नेतृत्व में आयोजित 39वीं धरती जतन यात्रा का समापन सोमवार को लापोड़िया में हुआ. यह वार्षिक यात्रा ग्रामीण समुदाय को संगठित करने, जल-संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समर्पित स्वयंसेवकों और क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षकों को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है.

जल संरक्षण और पर्यावरण पुनर्जीवन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर चुके लक्ष्मण सिंह के साथ ही ग्राम विकास नवयुवक मंडल, लापोड़िया (JVNML) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 'पद्मश्री' लक्ष्मण सिंह ने कहा कि धरती जतन यात्रा न सिर्फ जल संरक्षण आंदोलन का मजबूत आधार है. यह ग्रामीण इलाकों के लिए आत्मनिर्भर और पर्यावरण-संवेदी विकास मॉडल भी पेश करती है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा आने वाले सालों में भी समुदाय को प्रेरित करती रहेगी और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी.

पढ़ें: विश्व जल दिवस : राजस्थान में भू जल संकट के बीच मिसाल बना पद्मश्री का गांव लापोड़िया

ग्रामीण समुदाय को जोड़ने वाली यात्रा: लापोड़िया ने बताया कि इस यात्रा का मकसद केवल गांव-गांव जाकर जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना नहीं है, बल्कि उन ग्रामीण स्वयंसेवकों और युवा कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करना है, जो क्षेत्रीय स्तर पर सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं. धरती जतन यात्रा सालों से ग्रामीण समाज के भीतर सामूहिक चेतना और संगठित प्रयास की परंपरा को आगे बढ़ाती आ रही है.

चार टोलियों में हुआ क्षेत्रीय भ्रमण: ग्रामीण विकास नवयुवक मंडल, लापोड़िया के अध्यक्ष संग्राम सिंह ने कहा कि 12 से 16 नवंबर 2025 के बीच यह यात्रा दूदू, सांभर, फागी और मालपुरा क्षेत्रों के कई गांवों में आयोजित की गई. इस दौरान यात्रा को चार अलग-अलग टोलियों में विभाजित किया गया, जिसने विभिन्न ग्राम सभाओं में सहभागिता की और स्थानीय समुदाय को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराया.

यात्रा के प्रमुख उद्देश्य

  • ग्राम सभाओं को संबोधित करना
  • तालाब पूजन और जलाशयों का निरीक्षण
  • पेड़ों पर सुरक्षा सूत्र बांधना
  • पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ दिलाना

भव्य समापन समारोह: यात्रा का समापन लापोड़िया में आयोजित मुख्य समारोह में हुआ. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली और जल संरक्षण पर काम कर रहे अनुभवी व्यक्तियों ने अपने अनुभव और अध्ययन साझा किए. संक्षिप्त प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार सामुदायिक सहभागिता से जल संकट का समाधान संभव है.

धरती जतन पुरस्कार: समापन सत्र का मुख्य आकर्षण रहा धरती जतन पुरस्कार समारोह रहा. इसमें गांवों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों, पर्यावरण संरक्षकों और ग्रामीण नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया गया. इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में 'पारिस्थितिकी संरक्षणवादी' की भूमिका निभाकर समाज को प्रेरित किया है. समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की, जिनमें भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष जोशी, प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ कृष्णकुमार जाखड़ और ग्रामीण विकास नवयुवक मंडल, लापोड़िया के अध्यक्ष संग्राम सिंह ने जल, मृदा और पर्यावरण संरक्षण को भविष्य की जरूरत बताते हुए सामुदायिक प्रयासों की सराहना की.

