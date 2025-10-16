ETV Bharat / state

धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025, कला और संवाद का अनोखा संगम!

आज आदिवासी सिनेमा की आवाज वैश्विक मंच पर गूंज उठी है.

Dharti Aba Tribal Film Festival 2025 concludes in Ranchi
फिल्म फेस्टिवल में शामिल लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 9:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी के मोरहाबादी स्थित डॉ. राम दयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन दिनों तक चले धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025 का समापन बुधवार को उत्साह और गर्व के साथ हुआ. यह आयोजन न केवल फिल्मों का उत्सव था, बल्कि भारत के आदिवासी समाज की परंपराओं, इतिहास और जीवन दर्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक जीवंत प्रयास भी रहा.

आदिवासी कार्य मंत्रालय और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस पहले ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल ने यह साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पहचान और संघर्ष की भाषा है. इस अवसर पर देशभर से आदिवासी जीवन, संस्कृति और सामाजिक बदलाव पर आधारित 52 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया.

इस फेस्टिवल का उद्घाटन कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने किया था. उन्होंने कहा कि फिल्में हमारे समाज का प्रतिबिंब होती हैं और यह दिखाती हैं कि हम कौन हैं और अपनी संस्कृति को कैसे सहेज सकते हैं. इस आयोजन ने डॉ. राम दयाल मुंडा संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक मंच के रूप में स्थापित किया है.

Dharti Aba Tribal Film Festival 2025 concludes in Ranchi
समारोह में फिल्मों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

इस समारोह के दूसरे दिन का माहौल बेहद जोशपूर्ण रहा. नागपुरी फीचर फिल्म सेलेस्टिना एंड लॉरेंस की स्क्रीनिंग के दौरान सभागार दर्शकों से खचाखच भर गया. निर्देशक विक्रम कुमार के साथ संवाद सत्र में दर्शकों ने स्थानीय कहानियों और पात्रों से अपने गहरे जुड़ाव को साझा किया.

इसके बाद आदिवासी सिनेमा पर फोकस: संरचनात्मक सीख और भूला हुआ इतिहास” विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसका संचालन स्नेहा मुंडारी ने किया. इसमें फिल्मकार श्यामा कर्मकार और कृष्णा सोरेन शामिल हुए. इस चर्चा में तकनीकी दक्षता, पटकथा की लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग जैसे मुद्दों पर विचार हुआ. पैनल ने झारखंड सिनेमा के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियों, भाषा की बाधा, आदिवासी पात्रों की उपेक्षा और सीमित दर्शक पहुंच पर विशेष जोर दिया.

Dharti Aba Tribal Film Festival 2025 concludes in Ranchi
धरती आबा फिल्म फेस्टिवल में शामिल लोग (ETV Bharat)

फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन आदिवासी संस्कृति को सहेजने और सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया गया. निर्देशक उमुल जुनो सोरेन ने अपनी फिल्म साकम ओरैक (तलाक) के अनुभव साझा किए. अभिनेता और ज्यूरी सदस्य महादेव टोप्पो ने भी अपने अनुभवों से प्रतिभागियों को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि आदिवासी सिनेमा परंपराओं, लोककथाओं और जीवनशैली को सहेजने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है, जो गलत धारणाओं को चुनौती देता है.

फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, पूर्व आईएएस रणेंद्र कुमार, उपनिदेशक मोनिका रानी टुटी और फिल्मकार मेघनाथ उपस्थित रहे. मंत्री ने कहा कि धरती आबा फेस्टिवल यह साबित करता है कि सिनेमा कला से बढ़कर आत्म-अभिव्यक्ति और अस्तित्व की घोषणा है.

पुरस्कार सूची

फीचर फिल्मेंः पहला पुरस्कारः येकसिक की बेटी – एक लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार: सेलेस्टिना एंड लॉरेंस – साठ हजार रुपये, तीसरा पुरस्कार: साकम ओरैक (तलाक) – चालीस हजार रुपये.

लघु फिल्में

पहला पुरस्कार: क्रॉस रोड – पचास हजार रुपये, दूसरा पुरस्कार: पुइसा डेयर – तीस हजार रुपये, तीसरा पुरस्कार: पपाया – बीस हजार रुपये.

दीर्घ वृत्तचित्र (लंबी डॉक्यूमेंट्री)

पहला पुरस्कार: बॉन्डेड – अस्सी हजार रुपये, दूसरा पुरस्कार: द बर्ड, द प्रीस्ट एंड सोलह बाजरा चोर – पचास हजार रुपये

लघु वृत्तचित्र (शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री)

पहला पुरस्कार: रुखु मतीर दुखु मझी (सूखी धरती का बेटा) – पचास हजार रुपये, दूसरा पुरस्कार: जमीन मा का फूल – तीस हजार रुपये. तीसरा पुरस्कार: मैन, मेलोडी एंड डॉल्स – बीस हजार रुपये.

विशेष जूरी

फीचर फिल्म: इनविजिबल, न्गुल गे सेब

इस फेस्टिवल के अंत में सभी फिल्मकारों और प्रतिभागियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि आने वाले वर्षों में आदिवासी सिनेमा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई ऊंचाइयां दी जाएंगी.

इसे भी पढ़ें- धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल का आगाज, आदिवासी अस्मिता और सिनेमा के संगम का महोत्सव

इसे भी पढ़ें- पहला आदिवासी फिल्म फेस्टिवल: रांची में आदिवासी सिनेमा की नई पहचान, दूसरे दिन भी दिखाई गई कई बेहतरीन फिल्में

TAGGED:

FILM BASED ON LIFE OF TRIBALS
DHARTI ABA TRIBAL FILM FESTIVAL
WELFARE MINISTER CHAMRA LINDA
आदिवासी कार्य मंत्रालय
TRIBAL FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.