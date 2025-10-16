ETV Bharat / state

धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025, कला और संवाद का अनोखा संगम!

रांचीः राजधानी के मोरहाबादी स्थित डॉ. राम दयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन दिनों तक चले धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025 का समापन बुधवार को उत्साह और गर्व के साथ हुआ. यह आयोजन न केवल फिल्मों का उत्सव था, बल्कि भारत के आदिवासी समाज की परंपराओं, इतिहास और जीवन दर्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक जीवंत प्रयास भी रहा.

आदिवासी कार्य मंत्रालय और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस पहले ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल ने यह साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पहचान और संघर्ष की भाषा है. इस अवसर पर देशभर से आदिवासी जीवन, संस्कृति और सामाजिक बदलाव पर आधारित 52 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया.

इस फेस्टिवल का उद्घाटन कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने किया था. उन्होंने कहा कि फिल्में हमारे समाज का प्रतिबिंब होती हैं और यह दिखाती हैं कि हम कौन हैं और अपनी संस्कृति को कैसे सहेज सकते हैं. इस आयोजन ने डॉ. राम दयाल मुंडा संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक मंच के रूप में स्थापित किया है.

समारोह में फिल्मों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

इस समारोह के दूसरे दिन का माहौल बेहद जोशपूर्ण रहा. नागपुरी फीचर फिल्म सेलेस्टिना एंड लॉरेंस की स्क्रीनिंग के दौरान सभागार दर्शकों से खचाखच भर गया. निर्देशक विक्रम कुमार के साथ संवाद सत्र में दर्शकों ने स्थानीय कहानियों और पात्रों से अपने गहरे जुड़ाव को साझा किया.

इसके बाद आदिवासी सिनेमा पर फोकस: संरचनात्मक सीख और भूला हुआ इतिहास” विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसका संचालन स्नेहा मुंडारी ने किया. इसमें फिल्मकार श्यामा कर्मकार और कृष्णा सोरेन शामिल हुए. इस चर्चा में तकनीकी दक्षता, पटकथा की लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग जैसे मुद्दों पर विचार हुआ. पैनल ने झारखंड सिनेमा के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियों, भाषा की बाधा, आदिवासी पात्रों की उपेक्षा और सीमित दर्शक पहुंच पर विशेष जोर दिया.

धरती आबा फिल्म फेस्टिवल में शामिल लोग (ETV Bharat)

फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन आदिवासी संस्कृति को सहेजने और सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया गया. निर्देशक उमुल जुनो सोरेन ने अपनी फिल्म साकम ओरैक (तलाक) के अनुभव साझा किए. अभिनेता और ज्यूरी सदस्य महादेव टोप्पो ने भी अपने अनुभवों से प्रतिभागियों को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि आदिवासी सिनेमा परंपराओं, लोककथाओं और जीवनशैली को सहेजने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है, जो गलत धारणाओं को चुनौती देता है.

फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, पूर्व आईएएस रणेंद्र कुमार, उपनिदेशक मोनिका रानी टुटी और फिल्मकार मेघनाथ उपस्थित रहे. मंत्री ने कहा कि धरती आबा फेस्टिवल यह साबित करता है कि सिनेमा कला से बढ़कर आत्म-अभिव्यक्ति और अस्तित्व की घोषणा है.

