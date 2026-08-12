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Ajmer Protest : प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति, किसानों ने उठाया धरना

19 दिन से धरना देकर बैठे किसान बुधवार को 100 से अधिक ट्रैक्टर लेकर अजमेर पहुंचे गए. हालांकि, बाद में प्रशासन से सहमति बन गई.

Ajmer Farmer Tractor Rally
पुलिस के रोकने पर शास्त्री नगर स्थित नगर वन उद्यान लामबंद हुए किसान (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 4:47 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 6:41 PM IST

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अजमेर: सिंगला बांध क्षेत्र में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में जिला कलेक्टर लोकबंधु से किसान प्रतिनिधियों की हुई वार्ता सफल रही. किसान धरना उठाने के लिए तैयार हो गए हैं. जनाना मार्ग पर 4 घंटे से किसान धरना लगाकर बैठे हैं. जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि टेबल पर हुई वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही थी, जिसे पहुंचने का आश्वासन दिया गया है. वहीं, सक्षम स्तर भूमि अधिग्रहण के मामले में नियम अनुसार निर्णय लेने पर सहमति बनी है.

इधर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि बांध की जमीन जिन खातेदारों के नाम थी, वह उनके नाम ही रहे. यदि किसी किसान ने मुआवजा ले लिया है तो वह वापस लौटने के लिए भी तैयार हैं. अधिकांश किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है. एसडीओ सक्षम अधिकारी हैं, वहां पर प्रार्थना पत्र देकर खातेदारों की जमीन को वापस उनके खाते में रखने की कार्रवाई होगी. साथ ही किसानों को पहले की तरह सभी लाभ मिलेंगे. जाट ने कहा कि 19 दिन पहले यदि किसानों की बात सुन ली जाती तो आज रैली की जरूरत नहीं पड़ती.

किसानों की ट्रैक्टर रैली, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer)

कब, क्या और क्यों हुआ ? : पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में सिंगला बांध में अपनी जमीन को अधिग्रहण होने से बचने के लिए 19 दिन से धरना देकर बैठे किसानों का सब्र बुधवार को जवाब दे गया. बड़ी संख्या में किसान 100 से अधिक ट्रैक्टर लेकर रैली के रूप में अजमेर पहुंच गए. किसने के अजमेर शहर में एंट्री होने पर प्रशासन और पुलिस भी सकते में आ गई. पुलिस ने किसानों को शास्त्री नगर स्थित नगर वन के बाहर ही सड़क पर जेसीबी और डंपर लगाकर रोक दिया.

मौके प्रभारी पुलिस का जाब्ता तैनात रहा. लिहाजा, किसान वहीं धरना लगाकर बैठ गए हैं. किसानों की मांग है कि सिंगला बांध में उनके पैतृक भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाए. अजमेर में पुष्कर क्षेत्र के सिंगला बांध के आसपास के पांच गांवों के किसान अपनी जमीन अधिग्रहण होने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 19 दिन से किसान सिंगला बांध पर बैठे हुए थे. बुधवार को किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर रैली के रूप में अजमेर पहुंचे.

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एडीएम सिटी नरेंद्र मीणा और एएसपी ग्रामीण से वार्त्ता करते रामपाल जाट (ETV Bharat Ajmer)

किसानों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. बड़ी संख्या में किसानों के साथ 100 से अधिक ट्रैक्टर भी हैं. ऐसे में प्रशासन और पुलिस में शास्त्री नगर स्थित नगर वन के सामने बैरिकेडिंग लगा दी. साथ ही जेसीबी और डंपर सड़क पर लगाकर रोड बंद कर दिया. रैली को कलेक्ट्रेट जाने से रोकने के बाद किसान वहीं धरना लगाकर बैठ गए. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचंद और एडीएम किसानों से वार्ता भी हुई.

पढ़ें : किसानों का सरकार को अल्टीमेटम: वार्ता नहीं हुई तो 16 अगस्त से जयपुर में धरना

कैबिनेट मिनिस्टर नहीं चाहते कि आंदोलन रुके : किसान नेता रामपाल जाट ने बताया कि सिंगला बांध में किसने की जमीनों का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है. सिंगला बांध की 3 हजार से अधिक भूमि किसानों की है. जाट ने कहा कि सन 1967 का कानून है कि तालाब आदि जलस्रोतों में पानी भरने पर उस जमीन पर किसान का हक नहीं रहेगा और पानी नहीं रहने पर किसान उसमें खेती कर सकेंगे. सन 1967 का कानून सरकार खुद मान ले, किसनों की यही मांग है. ऐसे पांच गांवों के किसान हैं और सभी प्रभावित हो रहे हैं.

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रैली में शामिल किसान महिलाएं (ETV Bharat Ajmer)

बांध पर सरकार क्या करना चाहती है यह भी सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है. सरकार लुकाछिपी का खेल खेल रही है. सरकार इस नीति को बंद करे और किसानों से स्पष्ट वार्ता करे. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर से आते हैं, यदि वह चाहते तो यह आंदोलन चलता ही नहीं. आंदोलन इसलिए चल रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि आंदोलन रुके. प्रशासन अपना काम कर रहा है और किसान अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्तर की बात होनी चाहिए. कलेंक्टर आश्वासन दें कि सिंगला बांध की भूमि किसानों के खातों में रखी जाए.

मंत्री रावत चाहें तो किसानों को दिला सकते हैं फायदा : पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं पुष्कर से पूर्व विधायक नसीम अख्तर ने कहा कि बीजेपी की पर्ची सरकार किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है. सिंगला बांध पर 19 दिन से धरना देकर बैठे किसानों की सरकार और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली. किसान बांध में पानी भरने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसनों की जमीन का मालिकाना हक किसानों के पास रहना चाहिए. भूमि के म्यूटेशन किसानों के नाम खुलने चाहिए. म्यूटेशन भी किसानों के रोक दिए गए हैं और किसानों को कहा जा रहा है कि यहां से मुआवजा लें और चले जाएं.

Police Force in Ajmr
मौके प्रभारी पुलिस का जाब्ता तैनात (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें : डीडवाना कस्टोडियन जमीन विवाद: हजारों किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, विधायक मुकेश भाकर घायल

बांध क्षेत्र में किसानों की पैतृक जमीन है. 35 वर्ष से बांध कभी भरा नहीं है. पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से ही सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत हैं. मंत्री रावत से मांग है कि वह किसनों की मांग मान लें और किसानों को उनका मालिकाना हक से वंचित ना करें. मंत्री सुरेश सिंह रावत को केवल मंत्रालय में एक संशोधन निकालना है, जिससे किसानों की जमीन अधिग्रहण होने से बच जाएगी और किसानों को उनका हक छीनने का डर नहीं रहेगा.

Ajmer Farmer Tractor Rally
किसान ट्रैक्टर लेकर रैली के रूप में पहुंचे (ETV Bharat Ajmer)

किसान पीछे नहीं हटेंगे, अपना मालिकाना हक लेकर रहेंगे : पूर्व सरपंच उगमाराम ने बताया कि सिंगला बांध में तीन हजार बीघा भूमि किसानों की है. किसनों की जमीन को अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है. बांध में पानी आता है तो उसका विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक जमीन पर किसानों का होना चाहिए. उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा ट्रैक्टर, चौपहिया वाहन और मोटरसाइकिल भी रैली में मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि 19 दिन से किसान बांध पर धरना दे रहे थे, लेकिन शासन और प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली. किसानों की रैली को प्रशासन और पुलिस ने रोका है तो यहीं पर किसान धरना शुरू कर दिया. हालांकि, अब प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन चुकी है.

Last Updated : August 12, 2026 at 6:41 PM IST

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