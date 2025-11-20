ETV Bharat / state

''सड़क पर चलना नर्क जाने के बराबर'', जर्जर सड़क के खिलाफ कांग्रेस का धरना, आम लोगों ने भी दिया साथ

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वो चक्काजाम करेंगे.

Dharna at Risdi Chowk
सड़क पर चलना नर्क जाने के बराबर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 10:53 PM IST

5 Min Read
कोरबा: जिले की जर्जर सड़कों को लेकर कांग्रेसी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. गुरुवार को कांग्रेसियों ने शहर के रिसदी चौक में धरना देकर शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

जिले की ज्यादातर इलाकों में सड़कें जर्जर हालत में हैं. फिर चाहे वह कोरबा-चांपा मार्ग हो, गोपालपुर से कटघोरा या फिर बांकीमोंगरा और बलगी की तरफ जाने वाला रास्ता हो. कुसमुंडा क्षेत्र की सड़क भी लंबे समय से अधूरी है. जिससे लोग खासे परेशान हैं. कांग्रेसी इन सभी सड़कों को लेकर आंदोलन कर रही है. एक के बाद एक अलग-अलग स्थान पर नियमित आंदोलन हो रहा है. गुरुवार को रिसदी से रजगामार और गोढ़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कांग्रेसियों ने आंदोलन किया. शासन, प्रशासन से सड़कों की दशा को सुधारने की अपील की. यह भी कहा कि सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो सड़क जाम किया जाएगा.

सड़कों की हालत के लिए मैं जनोरतिनिधियों को दोष नहीं दूंगा वह अपना काम करते हैं. कोई भी नेता सीधे तौर पर काम नहीं करते. काम अधिकारियों के माध्यम से होते हैं, कोई भी सड़क जब बनती है तो टेंडर में उसके मरम्मत का भी प्रावधान होता है. लेकिन मरम्मत कहीं दिखाई नहीं दे रही है. जिले की सड़कें उखड़ चुकी हैं. यहां के कलेक्टर और आयुक्त जो की सड़कों की हालत के लिए जिम्मेदार हैं. जिन्हें इसे सुधारने की जवाबदेही लेनी चाहिए: विकास सिंह, कांग्रेस नेता

''सड़क पर चलना नर्क जाने के बराबर'': धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि जिले के ज्यादातर इलाकों में सड़के जर्जर हालत में हैं. फिर चाहे वह कोरबा-चांपा मार्ग हो, गोपालपुर से कटघोरा या फिर बांकीमोंगरा और बलगी की तरफ जाने वाला रास्ता हो सभी की हालत जर्जर है. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि कुसमुंडा क्षेत्र की सड़कें भी लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं. जिससे लोग खासे परेशान हैं. कांग्रेस अधूरी और जर्जर सड़कों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है. एक के बाद एक अलग-अलग स्थानों पर नियमित आंदोलन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है. गुरुवार को रिसदी से रजगामार और गोढ़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कांग्रेसियों ने आंदोलन किया. शासन, प्रशासन से सड़कों की दशा को सुधारने की अपील की. यह भी कहा कि सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो सड़क जाम किया जाएगा.

Dharna over dilapidated road
पिछले चार-पांच सालों से यहां सड़कों की यही हालत है. बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भरा रहता है. जिससे हम कीचड़ से परेशान है. अब जब बरसात का मौसम जा चुका है, तो 24 घंटे यहां से धूल उड़ती है. बच्चों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिससे हम बेहद परेशान हैं. हम आम लोग हैं, कहां शिकायत की जाए किससे बात की जाए हमें यह भी नहीं पता. जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि सड़क की स्थिति सुधरे. जिससे कि कम से कम हमें अच्छी सड़क का लाभ मिल सके: पुष्पा, स्थानीय निवासी


मेरे परिवार का यहां से नियमित तौर पर आना जाना होता है. रोज इस जगह पर मैं देखता हूं की धूल से भरा हुआ इलाका नजर आता है, गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम के हर दिन हालात होते हैं. ऐसा लगता है कि यह नरक है. यदि गाड़ी थोड़ी सी भी स्पीड हुई, चूक हुई तो जान जाने का खतरा है. भारी वाहनों का यहां से आवागमन होता है. सफेद कपड़ा पहनकर आप इस सड़क पर चल ही नहीं सकते. थोड़ी दूरी में ही कपड़े काले हो जाएंगे, सड़कों की ऐसी दशा है. जिम्मेदार कौन है. इसकी जवाबदारी लेने वाला कोई नहीं है, शासन प्रशासन सोया हुआ है. इसी मार्ग से सारे अधिकारी आवागमन करते हैं. लेकिन वह सभी सोए हुए हैं: गोविंद राम लहरे, निवासी, गांव चाकामार


कलेक्टर और आयुक्त से डिमांड: वह काम नहीं कर रहे हैं, जब से वह जिले में आए हैं. उनकी अपनी व्यवस्थाएं चालू है. लेकिन सड़कों का काम नहीं हो रहा है. आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के साथ कोरबा जिले की ससकें काफी खराब हैं. यदि जल्द ही कलेक्टर आयुक्त की तरफ से हमें सड़कों के मरम्मत या निर्माण का आश्वासन नहीं मिला. तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे.

Dharna over dilapidated road
