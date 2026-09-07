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धमतरी जिले के सरकारी दफ्तरों पर 47 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया, अब कनेक्शन काटने की कार्रवाई, रजिस्ट्री ऑफिस की 'बिजली गुल'

बिल नहीं चुकाया तो पंजीयक कार्यालय का कट गया कनेक्शन, 56 सरकारी विभागों पर बड़ी रकम बकाया

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रजिस्ट्री ऑफिस की 'बिजली गुल' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
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धमतरी: जिले के सरकारी दफ्तरों में बिजली बिल का भुगतान नहीं होने का असर अब सीधे कामकाज पर दिखाई देने लगा है. लंबे समय से बकाया बिल की वसूली को लेकर बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सोमवार को जिला पंजीयक कार्यालय का कनेक्शन काट दिया गया, जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

धमतरी जिले के सरकारी दफ्तरों पर 47 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रजिस्ट्री काम हुआ प्रभावित

सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद लोगों को जब बिजली बंद होने की जानकारी मिली तो रजिस्ट्री से जुड़े काम प्रभावित हो गए. कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बंद होने से जमीन संबंधी रजिस्ट्री का काम रुक गया. इससे दूर-दराज से पहुंचे लोगों को बिना काम कराए ही परेशान होकर लौटना पड़ा.

मेरे एक पक्षकार की रजिस्ट्री थी इसलिए मैं भी आया था लेकिन लाइट नहीं होने से काम नहीं हो रहा है, सभी लोग परेशान हैं- प्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता

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बिल नहीं चुकाया तो पंजीयक कार्यालय का कट गया कनेक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

56 सरकारी विभागों पर बड़ी रकम बकाया

बिजली विभाग के धमतरी कार्यपालन अभियंता अनिल सोनी के मुताबिक जिले के 56 सरकारी विभागों पर बिजली बिल की बड़ी रकम बकाया है. इन विभागों से कुल 47 करोड़ 42 लाख 19 हजार 928 रुपये की राशि वसूल की जानी है. बकाया भुगतान को लेकर सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. विभाग ने अब नोटिस के बाद कार्रवाई तेज कर दी है.

करीब 25 सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई है.- अनिल सोनी, EE

कलेक्टर ने कहा- जल्द होगा भुगतान

पूरे मामले पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि सरकारी विभागों के बिजली बिल का भुगतान प्रीपेड माध्यम से किया जाना है और इसके लिए राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होता है. उन्होंने कहा कि आवंटन मिलते ही बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दिया जाएगा. कलेक्टर ने यह भी कहा कि बिजली कनेक्शन काटने की स्थिति आने से पहले ही भुगतान की व्यवस्था करवा दी जाएगी.

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56 सरकारी विभागों पर बड़ी रकम बकाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल जिला पंजीयन कार्यालय में बिजली कटने से रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों की परेशानी ने सरकारी बिलों के भुगतान की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

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