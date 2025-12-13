ETV Bharat / state

धर्मशाला के तहसीलदार को बाबा सिद्ध गौरिया सिद्धबाड़ी मंदिर का प्रबंधक बनाना गैरकानूनी, HC का अहम फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तहसीलदार को बाबा सिद्ध गौरिया सिद्धबाड़ी मंदिर का प्रबंधक बनाए जाने को गैरकानूनी ठहराया है. अदालत ने कहा कि यह मंदिर संबंधित 1984 के अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल नहीं है. लिहाजा 1984 के अधिनियम के प्रावधान इस मंदिर पर लागू नहीं होते हैं. इस मामले में मंदिर के मोहतमिम बिशन गिरि, चेला शिव गिरि, चेला प्रभात गिरि का कहना था कि प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी और कानून की नजर में गलत है, क्योंकि प्रतिवादियों के पास उसे मोहतमिम के पद से हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

हाईकोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी

जिलाधिकारी कांगड़ा ने 4 फरवरी 2025 को याचिकाकर्ता को उपरोक्त मंदिर के मोहतमिम के पद से हटाकर तहसीलदार धर्मशाला को मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया था. मामला अदालत पहुंचा और हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि मंदिर को एक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति याचिकाकर्ता के कार्यों से पीड़ित या प्रभावित था तो उसे दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए था. प्रशासन को भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी.

डीसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल

मामले में हाईकोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके भांजे ने शिकायत दाखिल की थी. अदालत ने कहा कि उक्त मंदिर के मामलों से निपटने के लिए डीसी को कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नही हैं. ऐसा अधिकार न होने के कारण डीसी स्वयं को धार्मिक संस्था के मामलों से निपटने की कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सकता था, जैसा कि इस मामले में किया गया है. यहां तक कि मुख्य आयुक्त (मंदिर) सहसचिव द्वारा जारी संचार भी डीसी को वे शक्तियां प्रदान नहीं कर सकता जो अन्यथा उक्त प्राधिकरण को वैधानिक रूप से प्रदान नहीं की गई हैं.