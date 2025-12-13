धर्मशाला के तहसीलदार को बाबा सिद्ध गौरिया सिद्धबाड़ी मंदिर का प्रबंधक बनाना गैरकानूनी, HC का अहम फैसला
धर्मशाला के तहसीलदार को बाबा सिद्ध गौरिया सिद्धबाड़ी मंदिर का प्रबंधक बनाए जाने के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गैरकानूनी ठहराया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 10:26 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तहसीलदार को बाबा सिद्ध गौरिया सिद्धबाड़ी मंदिर का प्रबंधक बनाए जाने को गैरकानूनी ठहराया है. अदालत ने कहा कि यह मंदिर संबंधित 1984 के अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल नहीं है. लिहाजा 1984 के अधिनियम के प्रावधान इस मंदिर पर लागू नहीं होते हैं. इस मामले में मंदिर के मोहतमिम बिशन गिरि, चेला शिव गिरि, चेला प्रभात गिरि का कहना था कि प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी और कानून की नजर में गलत है, क्योंकि प्रतिवादियों के पास उसे मोहतमिम के पद से हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
हाईकोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी
जिलाधिकारी कांगड़ा ने 4 फरवरी 2025 को याचिकाकर्ता को उपरोक्त मंदिर के मोहतमिम के पद से हटाकर तहसीलदार धर्मशाला को मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया था. मामला अदालत पहुंचा और हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि मंदिर को एक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति याचिकाकर्ता के कार्यों से पीड़ित या प्रभावित था तो उसे दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए था. प्रशासन को भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी.
डीसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल
मामले में हाईकोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके भांजे ने शिकायत दाखिल की थी. अदालत ने कहा कि उक्त मंदिर के मामलों से निपटने के लिए डीसी को कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नही हैं. ऐसा अधिकार न होने के कारण डीसी स्वयं को धार्मिक संस्था के मामलों से निपटने की कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सकता था, जैसा कि इस मामले में किया गया है. यहां तक कि मुख्य आयुक्त (मंदिर) सहसचिव द्वारा जारी संचार भी डीसी को वे शक्तियां प्रदान नहीं कर सकता जो अन्यथा उक्त प्राधिकरण को वैधानिक रूप से प्रदान नहीं की गई हैं.
जांच रिपोर्ट और डीसी का आदेश
तहसीलदार को प्रबंधक बनाए जाने के पत्र में बताया गया था एसडीएम धर्मशाला से मिली रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि मंदिर बाबा सिद्ध गौरिया गांव सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला के मोहतमिम द्वारा बिना किसी इजाज़त के कुछ काम किए जा रहे थे. कहा गया था कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए अथॉरिटी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कांगड़ा की इजाज़त ज़रूरी थी. मोहतमिम द्वारा मंदिर की ज़मीन पर बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन करके अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. जांच के बाद ये आरोप सही पाए गए.
एसडीएम धर्मशाला और तहसीलदार ने भी यह सिफारिश की थी कि बिशन गिरि, चेला शिव गिरी को मोहतमिन के पद से हटा दिया जाए. इस पर डीसी कांगड़ा ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिशन गिरि को मोहतमिम के पद से हटाने का आदेश दिया. साथ ही तहसीलदार धर्मशाला को विवादित संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त किया. इसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत ने तहसीलदार को प्रबंधक नियुक्त करने का कदम गैर कानूनी बताया.
