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धर्मशाला MC RESULT: सुधीर शर्मा की रणनीति के सामने कांग्रेस हुई धराशाई, जानें कौन कहां से जीता

धर्मशाला के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. वहीं, कांग्रेस को करारी हार मिली है.

धर्मशाला में जीत का जश्न मनाती बीजेपी
धर्मशाला में जीत का जश्न मनाती बीजेपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 1:32 PM IST

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धर्मशाला: आज नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए. सत्ता के इस सेमीफाइनल के नतीजों को देखें तो बीजेपी इस चुनावी संग्राम को जीतती हुई दिख रही है. धर्मशाला में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. 17 में से बीजेपी ने लगभग 10 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि कुछ आजाद विजेताओं का समर्थन भी हासिल हुआ है. कांग्रेस के सिर्फ पांच उम्मीदवार ही जीत हासिल कर पाए हैं.

धर्मशाला के नतीजे

  • वार्ड नंबर 1: बीजेपी की रेखा देवी ने चुनाव जीता. 263 वोट मिले, 47 वोट से चुनाव जीतीं.
  • वार्ड नंबर 2: भागसूनाग से भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह विजेता घोषित, 676 वोट मिले.
  • वार्ड नम्बर 3: मैकलोडगंज से भाजपा प्रत्याशी आशा देवी जीती, 368 वोट मिले.
  • वार्ड नम्बर 4: पूर्व मेयर एवं कांग्रेस प्रत्याशी नीनू शर्मा जीती. 607 वोट मिले, करीब 350 से ज्यादा वोट से जीता चुनाव.
  • वार्ड नंबर 5: कांग्रेस शैलजा की जीत, 627 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 6: बीजेपी प्रत्याशी करिश्मा 866 वोट लेकर विजयी.
  • वार्ड नंबर 7: बीजेपी उम्मीदवार आशू 356 वोट लेकर जीते चुनाव.
  • वार्ड नंबर 8: बीजेपी उम्मीदवार प्रेमा जीती, 551 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 9: आजाद प्रत्याशी नरेश कुमार जीते, 631 वोट हासिल किए.
  • वार्ड नंबर 10: कांग्रेस प्रत्याशी सुदेश शास्त्री जीते, 673 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 11: कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग जीते, 652 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 12: मीना कुमारी की जीत, 992 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 13: बीजेपी के हर्ष ओबरॉय 636 वोट पाकर विजयी.
  • वार्ड नंबर 14: कांग्रेस के अनुज की बंपर जीत, 1050 वोट मिले, 434 वोट से जीते.
  • वार्ड नंबर 15: बीजेपी के प्रवीन कुमार जीते, 985 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 16: बीजेपी की अनुपमा कटोच जीती, 546 वोट मिले.
  • वार्ड नंबर 17: विशाल जम्वाल ने जीत हासिल की. उन्हें 878 वोट मिले.

धर्मशाला में मिली जीत से बीजेपी विधायक काफी खुश नजर आए. सुधीर शर्मा ने चुनावी नतीजों के बाद कहा कि 'ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जनता ने भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ अपना जनादेश दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्षों में प्रदेश की जनता को केवल परेशान करने का काम किया है. कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है जनता का यही असंतोष आज चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. धर्मशाला की जनता ने विकास, सुशासन और जनहित की राजनीति पर विश्वास जताया है. ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में चल रहे विकास कार्यों, गरीब कल्याण की योजनाओं और मजबूत नेतृत्व पर जनता की मुहर है. प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और भाजपा की कार्यशैली पर जनता ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है.'

धर्मशाला से शिमला तक जीत का जश्न

वहीं, नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल, चक्कर में उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

'जनता के आशीर्वाद का परिणाम'

राजीव बिंदल ने कहा कि 'मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनावों में भाजपा की शानदार जीत प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष को दर्शाती है.ये जीत संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है.'

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