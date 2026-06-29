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धर्मशाला में कांग्रेस पार्षदों ने कर दिया 'खेला', टला मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव

धर्मशाला नगर निगम में मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव कोरम अधूरा रहने के कारण टला. अब चुनाव के लिए नई तारीख दी गई है.

धर्मशाला में टला मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव
धर्मशाला में टला मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 3:19 PM IST

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धर्मशाला: आज नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई धर्मशाला के 17 पार्षदों ने शपथ ली जिलाधीश हेमराज बेरवा ने शपथ दिलाई इस मौके पर धर्मशाला के विधायक सुधीर भी मौजूद रहे शपथ के आधे घंटे के बाद ही मेयर ओर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था लेकिन कांग्रेस के सभी निर्वाचित पार्षद शपथ लेने के बाद वहां से चले गए जिसके कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया. बता दें कि 17 वार्डों में से बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है.

जिलाधीश कांगड़ा ने कहा कि आज का कोरम पूरा नहीं हो पाया हैं, जिसके बाद अब तीन दिन के बाद दोवारा से कोरम बुलाया जाएगा. उस दिन ही अब मेयर ओर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. वहीं, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस के पार्षदों पर निशाना साधते हुए कहा कि 'कांग्रेस के पार्षद नहीं चाहते थे कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो, इसलिए वो बैठक में नहीं आए. हमारे सभी 11 पार्षद अंदर ही थे. कोरम पूरा होने के लिए 13 पार्षदों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस के पार्षद वहां से चले गए. पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यही कर रही है, क्योंकि जनादेश उनके खिलाफ गया है. कांग्रेस नगर परिषद और नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के चुनाव को जानबूझकर टाल रही है. भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगर कांग्रेस का रवैया ऐसा ही रहता है तो बीजेपी इसके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेगी.'

बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

वहीं, सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बड़ा भंगाल गए थे, जहां पर महिलाओं की संख्या ही 25 है तो उनको 1500 के बजाय 10,000 देने की भी घोषणा कर सकते थे. मुख्यमंत्री अपनी गारंटियों के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां जनसंख्या ही कम होती है. वहां मुख्यमंत्री ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी गारंटियां पूरी कर दी है. मैं तो यह कहता हूं कि रेनकसर टापू में जनसंख्या बहुत ही कम है, वहां जाकर मुख्यमंत्री अपनी दस गारंटियां पूरी कर सकते हैं. इससे पहले निर्णय प्रदेश स्तर पर लिए जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी ही घोषणाओं से पीछे हटकर जगह जगह जाकर घोषणाएं कर रहे हैं.

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