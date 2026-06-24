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एचपीटीडीसी के होटलों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप, कर्मचारियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों को ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट (ओएंडएम) आधार पर निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया के विरोध में पर्यटन निगम कर्मचारी महासंघ ने धर्मशाला में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेशभर से पहुंचे कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.

कर्मचारियों ने धर्मशाला स्थित कुणाल होटल से लेकर एचपीटीडीसी के मुख्यालय कश्मीर हाउस तक विरोध रैली निकाली. प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक (एमडी) राजीव कुमार के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों और आपत्तियों से अवगत कराया. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकम राम ने कहा कि निगम के आठ चालू और लाभदायक होटलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसका कर्मचारी वर्ग पुरजोर विरोध करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) की मंजूरी के बिना ही फैसले कैबिनेट स्तर पर लिए जा रहे हैं.

'जानबूझकर होटलों को घाटे में दिखाने का प्रयास'

हुकम राम ने कहा कि 'पर्यटन निगम को जानबूझकर घाटे में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है. कई बार निगम के होटलों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी जाती है, जिससे बाहरी राज्यों और देशों से आने वाले पर्यटक बुकिंग नहीं कर पाते और निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. कोविड-19 महामारी के दौरान एचपीटीडीसी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी थीं. निगम के कई होटलों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग किया गया और इस दौरान कई कर्मचारी संक्रमित हुए. ऐसे कर्मचारियों के योगदान को नजरअंदाज कर निगम की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण है.'