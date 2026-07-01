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सरकारी जमीन पर भाजपा-कांग्रेस के पार्षदों का कब्जा! जांच में बड़ा खुलासा, अब होगी कार्रवाई

धर्मशाला: नगर निगम धर्मशाला में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सियासी विवाद का केंद्र बन गया है. पहले भाजपा के कुछ पार्षदों पर सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगे थे और अब कांग्रेस के पार्षद भी जांच के दायरे में आ गए हैं. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जहां भी शिकायतें मिली हैं, वहां नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जा रही है.

भाजपा पार्षदों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई

कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के तुरंत बाद भाजपा के तीन वार्ड पार्षदों और उनके कानूनी वारिसों के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिली थीं. इन शिकायतों की जांच एसडीएम के माध्यम से करवाई गई. प्रारंभिक जांच में अतिक्रमण के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं. इसके बाद संबंधित मामलों में अतिक्रमण हटाने और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने इन मामलों की रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को भी भेज दी है.

अब कांग्रेस पार्षदों पर लगे आरोप

उपायुक्त ने बताया कि भाजपा मंडल धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. विशाल नेहरिया की ओर से कांग्रेस के तीन नवनिर्वाचित पार्षदों और एक पूर्व प्रत्याशी सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायतें दी गई हैं. शिकायत में वार्ड-4 से कांग्रेस पार्षद एवं पूर्व मेयर नीनू शर्मा, वार्ड-11 से अनुराग धीमान, वार्ड-14 से आनोज विष्ट और वार्ड-17 से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पप्पी पर सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा पूर्व मेयर रजनी व्यास और ओंकार सिंह नेहरिया के मामलों में भी कानूनी राय ली जा रही है.

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