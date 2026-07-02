82 विधानसभाओं के 377 मंडल अध्यक्षों का चुनावी मंथन, धर्मपाल सिंह ने दिए जीत के टिप्स
बाराबंकी में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा ने तय की रणनीति, कई पदाधिकारी भी हुए शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 10:56 AM IST
बाराबंकी: 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से रणनीति तय करनी शुरू कर दी है. बुधवार को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र की 82 विधानसभाओं के सभी 377 मंडल अध्यक्षों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं में निहित है.
नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद स्थित हिन्द इंस्टीट्यूट में आयोजित इस संगठनात्मक बैठक में अवध क्षेत्र के 82 विधानसभाओं के सभी 377 मंडल अध्यक्ष, 15 जिलों के जिलाध्यक्ष,क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर ,प्रदेश मंत्री शंकरलाल लोधी समेत प्रदेश स्तरीय तमाम नेता मौजूद रहे.
इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग एवं समर्पण के दम पर भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन बन गया है. पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा का ध्वज वाहक है जो सेवा ही संगठन है के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए तन मन धन से जुटा है.
इस दौरान उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा,समर्पण और अनुशासन के साथ निभाने के निर्देश दिए.साथ ही उन्होंने कहा कि बूथों को सशक्त बनाया जाय,नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए.
पांच जुलाई को होगा सम्मेलन: इस दौरान प्रदेश के संगठन महामंत्री ने 05 जुलाई को लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर सम्पन्न होने वाले शक्तिकेन्द्र संयोजकों के सम्मेलन की तैयारियों का भी जायजा लिया.उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में अवध क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और 5932 शक्तिकेन्द्र संयोजक शामिल होंगे.इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष सम्बोधित करेंगे.
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