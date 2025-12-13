ETV Bharat / state

वृंदावन में धर्मेंद्र की शोकसभा; साधु-संतों ने दी श्रद्धांजलि, रुंधे गले से हेमा मालिनी बोलीं- सोचा न था अकेला छोड़कर चले जाएंगे

वृंदावन में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : फिल्म एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को सांसद हेमा मालिनी ने शोकसभा की. वृंदावन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑडिटोरियम में साधु-संत, राजनीतिक दल, बृजवासी और आम लोगों ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. हेमा मालिनी ने भी नम आंखों से धर्मेंद्र को याद किया. फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. बता दें, एक्टर धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में मुंबई में हो गया था. हेमा मालिनी ने मंच से राधे-राधे बोलकर श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों का अभिवादन किया. धर्मेंद्र को याद कर हेमा का गला रुंध गया. डबडबाई आंखों से हेमा मालिनी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्मेंद्र इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे. पूरे परिवार को एक साथ मिलाकर रखते थे. कभी किसी की कोई कमी नहीं होने देते. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की यादें शेयर कीं (Video Credit; ETV Bharat)