वृंदावन में धर्मेंद्र की शोकसभा; साधु-संतों ने दी श्रद्धांजलि, रुंधे गले से हेमा मालिनी बोलीं- सोचा न था अकेला छोड़कर चले जाएंगे
वृंदावन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑडिटोरियम में साधु-संत, राजनीतिक दल, बृजवासी और आम लोगों ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 7:08 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 7:57 PM IST
मथुरा : फिल्म एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को सांसद हेमा मालिनी ने शोकसभा की. वृंदावन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑडिटोरियम में साधु-संत, राजनीतिक दल, बृजवासी और आम लोगों ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. हेमा मालिनी ने भी नम आंखों से धर्मेंद्र को याद किया. फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. बता दें, एक्टर धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में मुंबई में हो गया था.
हेमा मालिनी ने मंच से राधे-राधे बोलकर श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों का अभिवादन किया. धर्मेंद्र को याद कर हेमा का गला रुंध गया. डबडबाई आंखों से हेमा मालिनी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्मेंद्र इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे. पूरे परिवार को एक साथ मिलाकर रखते थे. कभी किसी की कोई कमी नहीं होने देते.
हेमा ने कहा, धर्मेंद्र ने करीब 300 फिल्मों में काम किया और मेरे साथ उन्होंने करीब 70 फिल्में कीं. जिसमें 45 फिल्म सुपर डुपर हिट रही. धर्मेंद्र को मैंने एक फिल्म के सेट पर देखा था और मुझे प्यार हो गया और एक हैंडसम लड़का मेरी जिंदगी में जीवनसाथी बनकर आ गया.
फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र का जाना फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी. उन्होंने कहा, मैंने धर्मेंद्र को लेकर कई फिल्में बनाई थी. धर्मेंद्र एक कलाकार ही नहीं बेहद व्यवहारिक थे. वह हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते थे.
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पुरानी यादें भी साझा कीं. उन्होंने कहा कि एक बार मैं फिल्म सेट पर था और काफी परेशान था. उन्होंने उस समय मेरी बहुत मदद की. हम लोगों ने एक ऐसा सुपरस्टार खो दिया जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती.
यह भी पढ़ें : मोबाइल कर रहा बीमार; ज्यादा मोबाइल चलाने से कार्पल टनल सिंड्रोम का खतरा, कानपुर के एलएलआर में 6 महीने में 300 मरीज पहुंचे