दिल्लीवासियों के लिए ऑलराउंडर थे धर्मेंद्र, उनके निधन से राजधानी में गम का माहौल, जानिए लोगों ने क्या कहा...

बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का 89 साल में निधन हो गया है. स्टार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का निधन
बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का निधन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 8:59 PM IST

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. 89 वर्ष में उनका निधन हो गया. महीन भर से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. करीब एक सप्ताह से वह अस्पताल में भर्ती थे. कुछ दिन हालत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. उम्र ज्यादा होने के कारण वह अपनी बीमारी से उभर नहीं पाए और सोमवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

देश भर से लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. वहीं राजधानी में रहने वाले उम्रदराज लोगों के लिए ऑल राउंडर थे, हैं और रहेंगे धर्मेंद्र. उनकी फिल्म, संगीत और जीवन ने आम जनता के ऊपर भी काफी गहरी छाप छोड़ी है. आज शोले मूवी में उनके किरदर को कोई भुला नहीं सका है. उनके द्वारा बोला गए हर डायलॉग लोगों को मुंहजबानी याद है. इतना ही दिल्ली से धर्मेंद्र का एक अलग ही नाता था. दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में गर्म धर्म नाम से धर्मेंद्र का एक रेस्टोरेंट भी था. हालांकि कोरोना महामारी के दौरा वह बंद हो गए और फिर अभी तक नहीं खुला है.

दिल्ली वालों के लिए ऑलराउंडर थे धर्मेन्द्र (ETV Bharat)

दिल्ली वालों के लिए ऑलराउंडर थे धर्मेन्द्र: दिल्ली के रहने वाले रणवीर सिंग ने बताया कि सुनकर बेहद दुख हुआ कि मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. वह हमारी काफी प्रिय अभिनेता थी. बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं, सभी काफी अच्छी और मनोरंजन पूर्ण रही. चाहे वह फूल और पत्थर, शोले आदि. हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान एक चमकती तारे की तरह बनाई है. उन्होंने बॉलीवुड को काफी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी है.

अभिनेता की भूमिका में धर्मेंद्र ऑलराउंडर रहे: उन्होंने कहा कि एक अभिनेता की भूमिका में धर्मेंद्र ऑलराउंडर रहे. एक्शन फिल्म पारिवारिक या फिर रोमांटिक, कभी में उनका रोल लाजवाब होता था. उसके वह फाइट मास्टर के तौर पर उभरे थे. तभी उनको HE MAN का नाम दिया गया। अपने बॉलीवुड करियर के अलावा भी उन्होंने काफी नाम हासिल किया राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पर गर्म धर्म नाम का रेस्टोरेंट भी काफी मशहूर हुआ था. लेकिन कोरोना काल के दौरान वह बंद हो गया. इसके अलावा उनको बागवानी का भी काफी शोक रहा. इसके सीधा उदाहरण उनके फॉर्महाउस को देख कर पता लगता है. वहीं कुछ दिनों तक धर्मेश ने राजनीति में कदम रखा था. एक बार वह राजस्थान से MP भी निर्वाचित हुए थे. लेकिन उनको राजनीति रास नहीं आई और उन्होंने उसको छोड़ दिया.

दान पुण्य के मामले भी धर्मेंद्र ने बहुत काम किया: रणबीर खुद को धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रेमी बताते हैं. उन्होंने आगे बताया कि दान पुण्य के मामले भी धर्मेंद्र ने बहुत काम किया. मुंबई में रोजगार के जाने वाले लोगों का कहना था कि मुम्बई में जाकर की भूखा नहीं सो सकता. इसके लिए धर्मेंद्र फ्री खाने और रहने की भी व्यवस्था की हुई थी. अंत में रणवीर ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस मुश्किल घड़ी से उभरे की ताकत प्रदान करें.

भारतीय सिनेमा ने एक अमर पहचान को खो दिया: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दुखद समय में शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर लिखा है कि 'प्रसिद्ध अभिनेता, पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. भारतीय सिनेमा ने आज अपनी एक अमर पहचान, एक सादगीभरा व्यक्तित्व और पीढ़ियों के प्रिय कलाकार को खो दिया है. उनका योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीय समाज की भावनाओं, संघर्षों और संवेदनाओं को परदे पर साकार रूप दिया. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दें. ॐ शांति.

धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम काल का अंत: साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने X पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'फ़िल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम काल का अंत है. अपने बेहतरीन अभिनय से अनेक किरदारों को जीवंत करने वाले धर्मेंद्र, एक महान कलाकार होने के साथ साथ एक शानदार व्यक्तित्व के जिंदादिल इंसान थे, जिन्होंने देश-दुनिया में लाखों लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. विनम्र श्रद्धांजलि। ॐ शांति !!'

वहीं दिल्ली की रहने वाली परमिंदर कौर धर्मेंद्र को याद करते हुए बताती हैं कि यह बहुत दुखद खबर है कि हम सब के प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक कलाकार के तौर पर कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता. इसके अलावा उन्होंने परिवार को अच्छे संस्कारों के साथ पाला. उनके सभी बच्चे भी आज आसमान छू रहे हैं. वहीं परमिंदर का मानना है कि भगवान ने जरूर उनको अपने चरणों में जगह दी होगी. क्योंकि उनका देहांत एक शुभ अवसार पर हुआ है. इस बार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 वीं शहीदी वर्षगांठ मनाई जा रही है. उम्मीद है गुरु जी ने उनको अपने चरणों में ही जगह दी होगी. इसके साथ गुरु की उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी से उभरे की भी ताकत प्रदान करें.

इसके अलावा धर्मेंद्र के एक और शुभचिंतक लक्ष्मण ने बताया कि आज को घटना हुई है, वह बेहद दुखद है. लेकिन कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता. यह एक दिन सभी के साथ होना है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. वहीं एक अभिनेता के तौर पर धर्मेंद्र ऑलराउंडर थे, हैं और रहेंगे. वह हर मूवी में एक वन मेन आर्मी की तरह दिखाई देते हैं. चाहे शोले ही या चाचा भतीजा सभी उन्होंने बेहतरीन किरदार निभाया. अन्य कई फिल्म भी ऐसे ही हैं, जो जीवन में अच्छी छाप छोड़ती है.

