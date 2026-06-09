आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ बोले, 'ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कई शर्तों के कारण पात्र लोग हो रहे वंचित'
राठौड़ ने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना है.
Published : June 9, 2026 at 6:08 PM IST
चूरू: ईडब्ल्यूएस विचार संगोष्ठी में मुख्य वक्ता और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में लागू की गई विभिन्न शर्तों को हटाने की मांग करते हुए कहा कि समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए संगठित संघर्ष करेगा. मंगलवार को आयोजित संगोष्ठी में राठौड़ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियमों में सरलीकरण की मांग उठाई.
'ईडब्लूएस में शर्ते बन रही रोड़ा': राठौड़ ने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन वर्तमान में लागू कई शर्तों के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोग इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं. ऐसे में इन शर्तों की समीक्षा कर उन्हें सरल और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है ताकी जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके. वक्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और कस्बों में जनसंपर्क कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा.
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धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है. जब तक लोग संगठित होकर अपनी बात मजबूती से नहीं रखेंगे, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की जायज मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे. समारोह पूर्व हुए कार्यक्रम में पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, सज्जन सिंह मठोड़ी तथा करणी सेना जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाढर, किशोर सिंह राठौड़, आदित्य सिंह लादड़िया मौजूद रहे.