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आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ बोले, 'ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कई शर्तों के कारण पात्र लोग हो रहे वंचित'

चूरू: ईडब्ल्यूएस विचार संगोष्ठी में मुख्य वक्ता और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में लागू की गई विभिन्न शर्तों को हटाने की मांग करते हुए कहा कि समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए संगठित संघर्ष करेगा. मंगलवार को आयोजित संगोष्ठी में राठौड़ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियमों में सरलीकरण की मांग उठाई.

'ईडब्लूएस में शर्ते बन रही रोड़ा': राठौड़ ने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन वर्तमान में लागू कई शर्तों के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोग इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं. ऐसे में इन शर्तों की समीक्षा कर उन्हें सरल और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है ताकी जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके. वक्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और कस्बों में जनसंपर्क कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा.