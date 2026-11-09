PM मोदी के बिहार दौरे से पहले धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे पटना, 'दिमागी नक्सल' पर दिया बड़ा बयान
Dharmendra Pradhan Bihar Visit: बिहार दौरे पर आए धर्मेंद्र प्रधान ने दिमागी नक्सल को देश के लिए खतरा बताया है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : November 9, 2026 at 1:33 PM IST
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं. ऐसे में उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आज पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना आए हैं. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. बिहार में भी विकास कार्यों में काफी तेजी आई है. वहीं दिमागी नक्सल पर पीएम के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासियों को एकजुट होकर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को विरोध करना चाहिए.
पटना दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान
पटना हवाईअड्डे पर मीडिया से मुखातिब होते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो देश में अराजकता लाने की सोच रखते हैं या जो देश को अस्थिर करने की सोच रखते हैं, वैसे लोग ही दिमागी नक्सली हैं. ऐसे लोगों को उनके खिलाफ एकजुट होना होगा, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं.
प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन स्वीकार नहीं
पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश तेजी से विकास कर रहा है. नक्सल सोच वाले गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह कभी भी सफल नहीं होने वाले हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं. लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.
पीएम के बयान का समर्थन
बीजेपी सांसद ने दिमागी नक्सल पर पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है. विश्व में भारत का नाम हो रहा है तो इन लोगों को कहीं न कहीं कसक हो रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को एकजुट होना है और जनता धीरे-धीरे एकजुट हो भी रही है.
भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं माननीय सांसद श्री @dpradhanbjp जी के बिहार आगमन पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @sanjay_saraogi जी ने पटना एयरपोर्ट पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री @SanjayJhaBihar जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री @ramkripalmp जी एवं डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री सह माननीय विधायक श्री @mangalpandeybjp जी, श्री @JanakChamar जी, दीघा विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय विधान पार्षद संजय मयूख जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। #NDA4Bihar— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 9, 2026
"देश में जितने भी अराजक और अस्थिरता पैदा करने वाले मानसिकता के लोग हैं, देशवासियों को उनके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा. भारत के विकास की गति को रोकने के लिए जिनके मन में कुंठा है, उनको समाज को रोकने के लिए एकजुट होकर प्रतिरोध करना पड़ेगा. प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है."- धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद सह पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री
कौन है दिमागी नक्सल?
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'जो प्रजातांत्रिक शक्ति के खिलाफ है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, वही दिमागी नक्सल है. उनको देशभर में प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों को एकजुट होकर उसका प्रतिरोध करना होगा.'
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