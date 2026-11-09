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PM मोदी के बिहार दौरे से पहले धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे पटना, 'दिमागी नक्सल' पर दिया बड़ा बयान

बिहार दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान ( ETV Bharat )

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं. ऐसे में उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आज पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना आए हैं. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. बिहार में भी विकास कार्यों में काफी तेजी आई है. वहीं दिमागी नक्सल पर पीएम के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासियों को एकजुट होकर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को विरोध करना चाहिए.

पटना दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान

पटना हवाईअड्डे पर मीडिया से मुखातिब होते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो देश में अराजकता लाने की सोच रखते हैं या जो देश को अस्थिर करने की सोच रखते हैं, वैसे लोग ही दिमागी नक्सली हैं. ऐसे लोगों को उनके खिलाफ एकजुट होना होगा, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं.