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यूपी बीजेपी की अपील- छात्र आंदोलन खत्म करें, युवाओं के सम्मान में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से युवाओं के लिए अपील की गई है कि वह अब अपना आंदोलन समाप्त कर दें.

यूपी बीजेपी ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की.
यूपी बीजेपी ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:03 PM IST

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लखनऊ : शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है. शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से युवाओं के लिए अपील की गई है कि वह अब अपना आंदोलन समाप्त कर दें.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि युवाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपनी बातें कह चुके थे. अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है. जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंजूर करना है. इस्तीफा होने के बाद अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह बातें कह रहे थे कि देश के युवाओं का वह पूरा सम्मान करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. अब जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने कहा, अब अगला काम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं, फिर भी युवाओं के लिए यह संदेश जरूर है कि उनका पूरा सम्मान किया गया है और अब वह अपना आंदोलन वापस ले लें, ताकि यह देश वापस अपने रास्ते पर चल सके.

जानिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कहा-

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र (इस्तीफा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है.

यह भी पढ़ें : धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; सपा का तीखा हमला, चंद्रशेखर ने मनाया जश्न

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