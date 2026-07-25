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यूपी बीजेपी की अपील- छात्र आंदोलन खत्म करें, युवाओं के सम्मान में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया

यूपी बीजेपी ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है. शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से युवाओं के लिए अपील की गई है कि वह अब अपना आंदोलन समाप्त कर दें.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि युवाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपनी बातें कह चुके थे. अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है. जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंजूर करना है. इस्तीफा होने के बाद अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह बातें कह रहे थे कि देश के युवाओं का वह पूरा सम्मान करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. अब जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने कहा, अब अगला काम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं, फिर भी युवाओं के लिए यह संदेश जरूर है कि उनका पूरा सम्मान किया गया है और अब वह अपना आंदोलन वापस ले लें, ताकि यह देश वापस अपने रास्ते पर चल सके.