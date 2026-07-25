केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दीपक बैज ने की अब लाठीचार्ज करने वालों पर एक्शन की मांग, कोल खदानों पर दिया बड़ा बयान
पीसीसी चीफ बैज ने कहा, केंद्र सरकार जबरन कोयला खदानों को अपने कब्जे में करना चाहती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 25, 2026 at 5:03 PM IST
रायपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. नीट पेपर लीक की वजह से धर्मेंद्र प्रधान लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहे. कांग्रेस पार्टी लगातार उनके इस्तीफे का दबाव बना रही थी. आज दोपहर को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. प्रधान के इस्तीफे से चंद मिनट पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया.
दीपक बैज ने फिर बोला हमला
दीपक बैज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही हर मोर्चे पर असफल साबित हुए हैं. ऐसे में जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है. दीपक बैज ने तो केंद्र सरकार से इस्तीफे तक की मांग कर डाली. दीपक बैज ने सूरजपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के लाठीचार्ज में ग्रामीण भी जख्मी हुए हैं. ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करना सरकार की संवेदनहीनता है. दीपक बैज ने कहा कि सरकार जबरन कोयला खदानों पर अपना कब्जा चाहती है.
जिस तरह से कल सूरजपुर जिले में ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प हुई वो निंदनीय है, घटना में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण भी जख्मी हुए हैं. सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. कोल खदानों को हड़पने की ये साजिश है. ग्रामीणों को डराने-धमकाने के लिए लाठीचार्ज किया गया. नकटी में भी पुलिस ने गरीबों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसकी हम निंदा करते हैं. गरीब आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे: दीपक बैज, पीसीसी चीफ
बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा से की मांग की मांग
बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने कहा कि उनका जो हालिया बयान छात्रों पर दिया गया, वो बेहद शर्मनाक है. बैज ने कहा कि लाखों का छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ जिसकी जिम्मेदार के सरकार है. दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी विधायक को अपने दिए गये बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए.