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'धर्मेंद्र प्रधान ने किसी दबाव में नहीं, नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया है': महिपाल ढांडा का दावा

बराना में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ( ETV Bharat )