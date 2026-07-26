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'धर्मेंद्र प्रधान ने किसी दबाव में नहीं, नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया है': महिपाल ढांडा का दावा

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर बड़ा बयान दिया है.

Dharmendra Pradhan resignation
बराना में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 26, 2026 at 2:14 PM IST

4 Min Read
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पानीपतः जिले के गांव बराना में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलन के दौरान मीडिया पर हुए हमलों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "धर्मेंद्र प्रधान ने किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया है."

धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दियाः महिपाल ढांडा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान देश के ऐसे पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े फैसले लिए. उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने पर सरकार ने किसी भी ईमानदार छात्र के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया. परीक्षा रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराई गई, चाहे इसके लिए सरकार को कितना भी खर्च क्यों न उठाना पड़ा हो. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान हमेशा से संवेदनशील व्यक्ति रहे हैं. यदि किसी कैंपस या शिक्षा संस्थान में कोई अप्रिय घटना होती है तो उन्हें उसका गहरा दुख होता है. इसी भावना के चलते उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और साथ ही लोगों को उन तत्वों से सावधान रहने की भी सलाह दी जो छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना चाहते हैं.


'दबाव में नहीं लिया गया फैसला': पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन के दबाव में इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा, "दबाव में कभी कोई फैसला नहीं लिया जाता." उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीतिक कारणों से इस्तीफे की मांग कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के फैसले के पीछे की भावना को समझने वाले लोग, दोनों में बड़ा अंतर है. प्रधान ने बच्चों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना निर्णय लिया.

मीडिया पर हमले को बताया गलत: आंदोलन के दौरान पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के साथ हुई मारपीट और कैमरे छीने जाने की घटनाओं पर महिपाल ढांडा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्होंने कहा कि "शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन यदि आंदोलन की आड़ में पत्रकारों से मारपीट हो, कैमरे छीने जाएं या हिंसा की जाए तो यह पूरी तरह गलत है." उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन की आड़ में अपने अलग मंसूबे पूरे करने का प्रयास किया, जिनकी पहचान भी हुई है. मीडिया की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "यदि कोई पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो उसे भी गोदी मीडिया कह दिया जाता है, जबकि किसी की जुबान पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता.

'छात्र केवल निष्पक्ष परीक्षा और अपने भविष्य की चिंता करता है': शिक्षा मंत्री ने कहा कि "वास्तविक छात्र तो केवल निष्पक्ष परीक्षा और अपने भविष्य की चिंता करता है, जबकि माहौल बिगाड़ने और भ्रम फैलाने का काम कुछ सुनियोजित तत्व करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हमेशा छात्रों के हितों की रक्षा करना और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना रहा है."
पत्रकारों पर हुए हमलों की निंदा: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नैतिक जिम्मेदारी और संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण बताते हुए कहा कि "यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया. उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रधान के कार्यों की सराहना की. साथ ही आंदोलन के दौरान पत्रकारों पर हुए हमलों की निंदा करते हुए स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा, मीडिया से दुर्व्यवहार और कैमरे छीनने जैसी घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं."

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