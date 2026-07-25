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भाजपा के 12 साल के षड्यंत्र की हार है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों के सामने फेल हुआ डंडा, ईडी-सीबीआई का हथियार: भूपेश बघेल

रायपुर: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी के 12 सालों के षड्यंत्र की हार है। 12 सालों तक जिस तरीके से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वह छात्रों के आंदोलन के आगे फेल हो गया. इस बार उनकी एक भी नहीं चली क्योंकि अब छात्र और युवा उनके हथकंडे को जान गए हैं.''

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यह बताता है कि केंद्र की चल रही सरकार की नीतियां फेल हो गई हैं. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.'' भूपेश बघेल ने कहा, ''पिछले 12 सालों से जिस तरीके की सरकार चल रही है. वह नेताओं राजनीतिक दलों व्यापारियों को डराने और धमकाने के लिए उनके टूल्स खूब काम आए हैं. सबको डराने धमकाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई और पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है. लेकिन यह सारी चीज छात्रों के आगे फेल हो गई.''

भाजपा के 12 साल के षड्यंत्र की हार (ETV Bharat)

जांच एजेंसियों को किया टूल्स की तरह इस्तेमाल-बघेल

भूपेश बघेल ने कहा, ''लगातार छात्र इस बात की मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए हालांकि अब नैतिकता की बात कही जा रही है, लेकिन यह सही है कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चला, सरकार के सारे नियम सारी योजना फेल हो गई.'' भूपेश बघेल ने कहा कि छात्रों पर लाठियां चलाई गई लेकिन छात्र नहीं हटे. छात्रों पर बैलेट गन चलाया गया लेकिन छात्र नहीं हटे. छात्रों पर बल प्रयोग किया गया वाटर कैनन का उपयोग किया गया लेकिन छात्र अपने मुद्दे को लेकर डटे रहे. जो यह बताता है कि छात्रों में इस व्यवस्था को लेकर कितनी नाराजगी थी. भूपेश बघेल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी यो की नीतियों के फेल होने का बहुत बड़ा प्रमाण है.

नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन थे. लगातार धरना प्रदर्शन छात्रों का जारी था. उनकी मांग थी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दें, आखिरकार शनिवार को दोपहर बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया.