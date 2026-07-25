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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी में दो राय, शिक्षामंत्री बोले इस्तीफा वापस लें,महंत बोले ये देश के भविष्य की जीत

यदि कोई साजिश कर देश के विद्यार्थियों के भविष्य से खेलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा. कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा. संबंधित मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और इससे आंदोलन को शांत करने में मदद मिलेगी- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

दुर्ग में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दुर्ग/एमसीबी : नीट परीक्षा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में सियासत गर्म है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. जहां डॉ. रमन सिंह ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत बताई, वहीं गजेंद्र यादव ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लेने की बात कही.

वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अलग राय रखी. धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनके नेतृत्व में अनेक सुधार हुए हैं.

धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव और नेतृत्व की देश को जरूरत है- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए इन दोनों नेताओं के बयानों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. एक ओर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समर्थन में भी आवाज उठ रही है.अब इस पूरे मामले में आगे क्या राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले होते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी. छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर जो आवाज उठाई, वह लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है.

महंत बोले ये देश के भविष्य के जीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के कारण हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है.ऐसे में न्यायालय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जो भी सकारात्मक फैसले सामने आए हैं, वे छात्रों और देश के भविष्य की जीत हैं-चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

डॉ चरणदास महंत ने कहा कि बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सही समय पर, पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार के आयोजित हों, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे.



नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छात्रों का आंदोलन उनके अधिकारों और न्याय की लड़ाई है. इस आंदोलन ने यह संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा.उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है.



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