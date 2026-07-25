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दुर्ग में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अलग-अलग राजनीतिक दल के नेता, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी वार-पलटवार

अरुण वोरा की माताजी के दशगात्र में पहुंचे नेता, डॉ रमन सिंह, दीपक बैज, अमित जोगी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिया बयान

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बयानबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: पूर्व विधायक अरुण वोरा की माता स्वर्गीय शांति देवी वोरा के दशगात्र कार्यक्रम में आज प्रदेश की सियासत के कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत तमाम दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए. वहीं, मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सियासी बयानबाजी भी हुई.

दुर्ग में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अलग-अलग राजनीतिक दल के नेता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रमन सिंह बोले- सकारात्मक कदम

दुर्ग में आयोजित दशगात्र के इस कार्यक्रम में जहां नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की, वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं के आक्रोश को शांत करने की दिशा में सरकार का सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर देशभर में नाराजगी थी, उस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए और भी कड़े कानून बनाए जाएंगे.

सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.- डॉ. रमन सिंह, अध्यक्ष, विधानसभा छत्तीसगढ़

कांग्रेस ने बताया मजबूरी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूरी में इस्तीफा दिया है. बैज के मुताबिक पेपर लीक के मुद्दे पर देशभर के युवा लगातार आंदोलन कर रहे थे. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर राज्यों की राजधानियों तक युवाओं की आवाज बुलंद हो रही थी.

राहुल गांधी भी युवाओं के बीच जाकर संवाद कर रहे थे और लगातार उनकी आवाज उठा रहे थे. बढ़ते जनदबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह कदम उठाया.- दीपक बैज,प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

अमित जोगी ने कहा- देश की जीत

इधर अमित जोगी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को न हार बताया, न जीत. उन्होंने कहा कि अगर आज कोई जीता है, तो वह देश की अंतरात्मा और लोकतंत्र है. अमित जोगी ने सोनम वांगचुक को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश की अंतरात्मा को जगाने का काम किया और सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा.

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