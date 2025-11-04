ETV Bharat / state

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नीतीश ही होंगे सीएम, तो गहलोत ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का किया दावा

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन नेताओं ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है.

Bihar Election 2025
धर्मेंद्र प्रधान और अशोक गहलोत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 8:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय मानते हुए केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और जनता का जनादेश हमें मजबूत सरकार देने जा रहा है.

एनडीए की एकजुटता और 20 साल की उपलब्धियां: संवाददाता सम्मेलन में प्रधान ने कहा कि एक तरफ एनडीए 11 साल केंद्र में और 20 साल बिहार में सरकार चला रहा है. इस बार हम जनादेश के लिए जनता के पास गए हैं. उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके सामने तालमेल वाला गठबंधन है, जहां कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी और कौन प्रत्याशी होगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है. नीतियों में भी अस्पष्टता दिखती है.

मीडिया से बात करते धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

महागठबंधन के वादों पर बड़बोलापन का आरोप: महागठबंधन के घोषणा पत्र को निशाना बनाते हुए प्रधान ने कहा कि वे आसमान से चांद-तारे उतारने जैसे बड़बोले वादे कर रहे हैं. इसके विपरीत एनडीए 20 साल की उपलब्धियां और अगले पांच साल के संकल्प पत्र लेकर जनता के पास गया है.

न्यू एज इकोनॉमी की ओर बिहार: धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि एनडीए सरकार बिहार को न्यू एज इकोनॉमी की दिशा में ले जाएगी. बिहार की मेधाशक्ति से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है. संकल्प पत्र में मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर में बिहार को ग्लोबल जॉब मार्केट में मजबूत बनाने का वादा है. इन सेक्टर्स के पार्क बिहार में शुरू होंगे, जिससे नए रोजगार सृजित होंगे.

Bihar Assembly elections
पत्रकारों से बात करने के दौरान धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

"इस बार की एनडीए सरकार बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाएगी, बिहार की जो मेधा शक्ति है उसी के माध्य्म से देश की अर्थ नीति प्रभावित होती है. चाहे वाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब वर्क फोर्स में बिहार का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, अगले पांच साल बिहार में न्यू एज इकोनॉमी से बिहार को जोड़ना है, जिससे यहां रोजगार के अवसर मिलेंगे "- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

70% मतदान की अपील, बड़ी जीत का दावा: लोगों से मतदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में मत बड़ा हथियार है. इस बार 70 प्रतिशत मतदान जरूर करें. एनडीए बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे है और 14 नवंबर का परिणाम इसका प्रमाण होगा.

अशोक गहलोत ने एनडीए को घेरा: वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि महागठबंधन इस बार सत्ता में लौटेगा. उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि युवा नेता तेजस्वी यादव को कमान सौंपें, ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास से जो आवाजें आ रही हैं उससे लग रहा है की नीतीश कुमार बिहार से जाने वाले हैं और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत (ETV Bharat)

"बिहार के लोगों की आवाज से लग रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. 20 साल नीतीश को सहयोग दिया, अब तेजस्वी को दें, उनके वादे निभाए जाएंगे."- अशोक गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

मेनिफेस्टो पर सियासत और वादों की याद: गहलोत ने महागठबंधन के मेनिफेस्टो को एनडीए के संकल्प पत्र से बेहतर बताते हुए कहा कि वोटर तय करें कि किसके वादों में सच्चाई है. उन्होंने राजस्थान के अनुभव साझा करते हुए बताया कि वहां 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया था, जो बिहार में भी होगा. चिरंजीवी योजना की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपये महीना होगी.

निर्वाचन आयोग पर सवाल: निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद कोई नई स्कीम नहीं चलनी चाहिए, फिर भी बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये की किश्त 6 नवंबर को मतदान के दिन जारी करने की योजना है. उन्होंने पूछा, "क्या देश में लोकतंत्र बचेगा या जाएगा?" वोट चोरी रोकने के लिए राहुल गांधी द्वारा चलाए गए 'वोटर अधिकार यात्रा' अभियान को सफल बताते हुए गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव राष्ट्रीय महत्व का है. यदि यहां एनडीए को झटका लगा, तो केंद्र में भी कमजोर होगा.

ये भी पढ़ें:

गजब! लालू यादव के CM बनने और इस लिट्टी-चोखा दुकानदार के जन्म के बीच है गहरा संबंध

पहले चरण के लिए थमा प्रचार का शोर, अब नेता जी चले डोर टू डोर

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
ASHOK GEHLOT CLAIM VICTORY
VICTORY IN BIHAR ELECTION
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

कौन हैं नीतू चंद्रा, बिहार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर का जोश हाई कर रही

8 बार लगातार MLA बने, इसबार जीत मिली तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे प्रेम कुमार

'62 सीटों के मतदान का ट्रेंड सेट कर देगा सरकार..' 3 प्रमंडल में NDA या महागठबंधन कौन आगे? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.