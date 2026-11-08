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1:31 सेकंड तक कंधों पर संभाली 1340 KG की कार, बिहार के धर्मेंद्र कुमार सिंह ने रचा विश्व कीर्तिमान

कैमूर के धर्मेंद्र कुमार सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार के कैमूर के लाल और त्रिपुरा राइफल्स में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, मजबूत इच्छाशक्ति और बुलंद हौसले के दम पर एक बार फिर जिले का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उन्होंने 1:31 सेकंड तक अपने कंधों पर 1340 किलो वजनी कार संभाल कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

1 मिनट 31 सेकंड तक उठाकर रखी वैगनआर कार