1:31 सेकंड तक कंधों पर संभाली 1340 KG की कार, बिहार के धर्मेंद्र कुमार सिंह ने रचा विश्व कीर्तिमान
Kaimur Dharmendra Kumar Singh: धर्मेंद्र कुमार सिंह की इस उपलब्धि को अगरतला में नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर दी गई मान्यता.रिपोर्ट-विशाल कुमार
Published : November 8, 2026 at 7:03 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर के लाल और त्रिपुरा राइफल्स में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, मजबूत इच्छाशक्ति और बुलंद हौसले के दम पर एक बार फिर जिले का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उन्होंने 1:31 सेकंड तक अपने कंधों पर 1340 किलो वजनी कार संभाल कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.
1 मिनट 31 सेकंड तक उठाकर रखी वैगनआर कार
धर्मेंद्र ने 1340 किलोग्राम वजन वाली सुजुकी वैगनआर कार को उठाकर लगातार 1 मिनट 31 सेकंड तक संभालने का असाधारण कारनामा किया है.उनकी इस उपलब्धि को 7 नवंबर 2026 को अगरतला में आयोजित प्रदर्शन के दौरान नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से आधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी कर मान्यता दी गई.
निरंतर अभ्यास से हासिल किया मुकाम
धर्मेंद्र कुमार सिंह की इस उपलब्धि से कैमूर समेत पूरे बिहार में खुशी की लहर है. सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है. उनका यह कारनामा शारीरिक ताकत के साथ-साथ धैर्य, संतुलन और कठिन परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाए रखने की क्षमता का भी शानदार उदाहरण है.
किसान परिवार से संबंध रखते हैं धर्मेंद्र
धर्मेंद्र कुमार सिंह मूल रूप से कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं. उनके पिता अपलेश्वर सिंह किसान हैं, जबकि उनकी माता तुंगी देवी पूर्व में सरपंच रह चुकी हैं. साधारण ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई है.
उपलब्धियों का सफर काफी पुराना
धर्मेंद्र की उपलब्धियों का सफर काफी पुराना है. वर्ष 2017 में उन्होंने तीन मिनट में सिर से 51 कच्चे बेल तोड़कर विश्व कीर्तिमान बनाया था. इसके बाद एक मिनट में 21 बेल तोड़ने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया. वर्ष 2021 में उन्होंने दांतों से 12 एमएम मोटे और 15 लोहे के सरिये मोड़ने का रिकॉर्ड बनाया.उनकी लगातार मेहनत और अभ्यास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.
कई रिकॉर्ड्स हैं धर्मेंद्र के नाम
धर्मेंद्र की उपलब्धियों का सफर यहीं नहीं रुका. उन्होंने जून 2021 में एक मिनट में सिर से 24 लोहे के सरिये मोड़ने का कारनामा किया. वर्ष 2023 में अगरतला में दांतों से 165 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने अपनी ताकत का एक और प्रदर्शन किया. इसके अलावा 10 किलोग्राम के लोहे के डंबल से सिर के अगले हिस्से पर एक मिनट में 211 बार प्रहार करने का रिकॉर्ड भी उनकी उपलब्धियों में शामिल है.
सभी को धन्यवाद
अपनी उपलब्धि पर धर्मेंद्र कहते हैं कि रिकॉर्ड बना कर काफी अच्छा लगा. आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं इसी तरह से नए-नए रिकॉर्ड बनाता रहूंगा. मेरी ओर से सभी को दिल से धन्यवाद. धर्मेंद्र ने आम लोगों से ये भी अपील की है कि बिना प्रैक्टिस के कोई इस तरह की कोई कोशिश न करें, इससे नुकसान हो सकता है.
"रिकॉर्ड बना कर काफी अच्छा लगा. आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं इसी तरह से नए-नए रिकॉर्ड बनाता रहूंगा. मेरी ओर से सभी को दिल से धन्यवाद. धर्मेंद्र ने आम लोगों से ये भी अपील की है कि बिना प्रैक्टिस के कोई इस तरह की कोई कोशिश न करें, इससे नुकसान हो सकता है."- धर्मेद्र कुमार सिंह, राइफल्स इंस्पेक्टर
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