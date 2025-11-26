ETV Bharat / state

ही-मैन का जबरा फैन है सोनीपत का पेंटर, घर के मंदिर में तस्वीर रख करता है पूजा, बेटे का नाम हिमेंद्र

धर्मेन्द्र के फैन विनोद ( Etv Bharat )

सोनीपत: भारतीय सिनेमा के ही-मैन और करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश को भावुक कर दिया है. उनकी सादगी, अभिनय और व्यक्तित्व ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी, जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया. उनके चाहने वालों में सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल थे जो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे. इन्हीं में से एक हैं सोनीपत के पुरखास अड्डे पर पेंटर का काम करने वाले विनोद, जो खुद को धर्मेंद्र का परम भक्त कहते हैं. विनोद के लिए भगवान थे धर्मेंद्र: पुरखास अड्डे का माहौल मंगलवार को सूना था. पेंटर विनोद उर्फ धर्मेंद्र, जिनकी दुकान आमतौर पर फिल्मों के रंगों से भरी रहती है, वो बंद रही. शाम को दुकान खोली भी तो आंखों में आंसू और दिल में दर्द था. विनोद अपने घर के मंदिर में देवी-देवताओं के साथ धर्मेंद्र की तस्वीर रखते हैं. उनकी दुकान में धर्मेंद्र के 350 से अधिक पोस्टर सजे हैं. विनोद बताते हैं कि, "धर्मेंद्र मेरे लिए सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भगवान थे...और आज वही भगवान उन्हें छोड़कर चले गए." धर्मेन्द्र के फैन विनोद का दर्द छलका (Etv Bharat)