ही-मैन का जबरा फैन है सोनीपत का पेंटर, घर के मंदिर में तस्वीर रख करता है पूजा, बेटे का नाम हिमेंद्र
सोनीपत के पेंटर विनोद, जो धर्मेंद्र को भगवान मानते थे, उनके निधन से टूट गए.
Published : November 26, 2025 at 1:53 PM IST
सोनीपत: भारतीय सिनेमा के ही-मैन और करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश को भावुक कर दिया है. उनकी सादगी, अभिनय और व्यक्तित्व ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी, जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया. उनके चाहने वालों में सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल थे जो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे. इन्हीं में से एक हैं सोनीपत के पुरखास अड्डे पर पेंटर का काम करने वाले विनोद, जो खुद को धर्मेंद्र का परम भक्त कहते हैं.
विनोद के लिए भगवान थे धर्मेंद्र: पुरखास अड्डे का माहौल मंगलवार को सूना था. पेंटर विनोद उर्फ धर्मेंद्र, जिनकी दुकान आमतौर पर फिल्मों के रंगों से भरी रहती है, वो बंद रही. शाम को दुकान खोली भी तो आंखों में आंसू और दिल में दर्द था. विनोद अपने घर के मंदिर में देवी-देवताओं के साथ धर्मेंद्र की तस्वीर रखते हैं. उनकी दुकान में धर्मेंद्र के 350 से अधिक पोस्टर सजे हैं. विनोद बताते हैं कि, "धर्मेंद्र मेरे लिए सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भगवान थे...और आज वही भगवान उन्हें छोड़कर चले गए."
मुंबई में दो बार मिली थी सबसे बड़ी खुशी: विनोद साल 2012 में पहली बार मुंबई जाकर धर्मेंद्र से मिले थे. यह पल उनके जीवन का सबसे कीमती पल था. उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र ने उनके बेटे का नामकरण भी किया और उसका नाम हिमेंद्र रखा. फिर साल 2015 में विनोद एक एल्बम लेकर फिर मुंबई पहुंचे. दोपहर में धर्मेंद्र घर पर नहीं थे, लेकिन बॉबी देओल ने उनकी एल्बम देखी और शाम को धर्मेंद्र ने विशेष रूप से समय निकालकर उनसे और उनके साथियों से दोबारा मुलाकात की. यह सम्मान विनोद आज भी दिल से संजोकर रखते हैं.
ही-मैन की दीवानगी आज भी जिंदा: धर्मेंद्र की लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों तक फैली हुई थी. उनके बोले गए डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं. सोनीपत के विनोद जैसे अनगिनत प्रशंसकों की आंखें आज नम हैं. ही-मैन भले ही दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी यादें और उनका सिनेमा सदैव अमर रहेगा.
