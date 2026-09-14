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17 महीने बाद गुरुग्राम को मिले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, धर्मबीर भांगरोला-अनूप सिंह निर्विरोध चुने गए

गुरुग्राम : लंबे इंतजार और राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार नगर निगम गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए. सोमवार को हुए चुनाव में धर्मबीर भांगरोला को सीनियर डिप्टी मेयर और अनूप सिंह को डिप्टी मेयर निर्विरोध चुना गया. दोनों पदों के लिए किसी अन्य पार्षद ने नामांकन नहीं किया, जिसके बाद दोनों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई. दोनों महत्वपूर्ण पद करीब 17 महीने से खाली थे. चुनाव को लेकर पिछले काफी समय से निगम सदन में राजनीतिक हलचल चल रही थी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई और अवमानना याचिका के बीच आखिरकार 14 सितंबर को चुनाव कराने का फैसला लिया गया था.

उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए : चुनाव से पहले सोमवार सुबह से ही भाजपा नेताओं और पार्षदों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा. लंबी जद्दोजहद के बाद संगठन की ओर से धर्मबीर भांगरोला और अनूप सिंह के नाम आगे रखे गए. इसके बाद पार्षदों के बीच सहमति बनी और दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. चुनाव के दौरान हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे. निर्विरोध चुनाव के बाद दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन और पार्षदों का आभार जताया.

बेहतर तालमेल का संकेत : सीनियर डिप्टी मेयर धर्मबीर भांगरोला और डिप्टी मेयर अनूप सिंह ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने गुरुग्राम की मूलभूत समस्याओं के समाधान और निगम सदन में बेहतर समन्वय के साथ काम करने की बात कही. वहीं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि संगठन की ओर से जिन नामों को आगे रखा गया, उन पर पार्षदों ने सहमति जताई. निर्विरोध चुनाव को उन्होंने संगठन और निगम सदन के बीच बेहतर तालमेल का संकेत बताया. माना जा रहा है कि दोनों पदाधिकारियों के चुने जाने से सदन में समन्वय बढ़ेगा और शहर से जुड़े विकास एवं जनसमस्याओं के मुद्दों पर काम को गति मिल सकती है.

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