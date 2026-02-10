आगरा के धर्मलाभ मार्केट पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त होंगी 60 दुकानें
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने एमजी रोड पर राजामंडी बाजार में स्थित लाभचंद मार्केट की पैमाइश की
आगराः आगरा की पुरानी राजामंडी बाजार की धर्मलाभ मार्केट की 60 दुकानें ध्वस्त होंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार दोपहर जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम राजामंडी बाजार में पैमाइश करने पहुंची. जिससे दुकानदारों में हडकंप मच गया. जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने धर्मलाभ मार्केट में अवैध निर्माणों की पैमाइश करते हुए सीमांकन किया है. अब अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
किराएदार और दुकानदारों के बीच विवादः बता दें कि एमजी रोड पर राजामंडी बाजार में लाभचंद मार्केट हैं, जिसमें 60 दुकानें हैं. इसके साथ ही होटल धर्मलाभ और शोरूम भी है. इस मार्केट के पट्टाधारक और किराएदार दुकानदारों के बीच किराए को लेकर विवाद है. जिससे मामला पहले सिविल कोर्ट और इसके साथ राजस्व कोर्ट में पहुंचा. इसके बाद धर्मलाभ मार्केट को बनाए जाने का भ्रष्टाचार उजागर हुआ. जिसको लेकर दुकानदार एएस सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि धर्मलाभ मार्केट सड़क पर है. ऐसे में जिला प्रशासन इस मार्केट का सीमांकन करें और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए. इसको लेकर ही मंगलवार को एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी के साथ राजस्व विभाग टीम राजामंडी बाजार में स्थित धर्मलाभ मार्केट पहुंची और पैमाइश कराया.
सड़क पर है मार्केटः दुकानदार एएस सूरी के अधिवक्ता अधिवक्ता बलविंदर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मलाभ मार्केट को लेकर जो आदेश दिया है, उसमें ये मार्केट सड़क पर बनाई गई है. धर्मलाभ मार्केट जिस जमीन पर बनी है, वो राजस्व रिकॉर्ड में भी सड़क है. जिससे हर हाल में खाली कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं. जिससे इस सार्वजनिक मार्ग बहाल किया जा सके.
आजादी के समय हुआ था पट्टाः बता दें कि राजामंडी बाजार में स्थित धर्मलाभ मार्केट के लिए जमीन का पटटा 1947 में हुआ था. यहां पर कई दशकों से मार्केट हैं, जिसमें अभी 60 दुकानदार हैं. एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि राजामंडी बाजार की लाभचंद मार्केट की बेशकीमती जमीन विशेष शर्तों पर पट्टाधारक धर्मचंद जैन को रहने को दी थी. इस पर अब उनके वारिसों का कब्जा है. दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम से पट्टा निरस्त हो चुका है. इसके बावजूद भी पट्टाधारक की ओर से भारी-भरकम किराया वसूला जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैमाइश शुरूः आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायिर की गई याचिका में पट्टे की वैधता और सड़क की जमीन पर कब्जा की शिकायत की गई थी. जिसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धर्मलाभ मार्केट का सीमांकन कराया जाए. इसमें यह भी जांच की जा रही है कि क्या किरायेदारी शुरू होने से पहले सरकारी रिकॉर्ड में क्या वहां पर सड़क मौजूद थी. इसमें ही मंगलवार को जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश की है.
