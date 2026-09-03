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जन्माष्टमी दही हांडी उत्सव पर धर्म स्तंभ काउंसिल की एडवाइजरी, कहा आयोजक सनातन परंपरा और मंदिर की मर्यादा का रखें ध्यान

दही हांडी लूट भी श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी परंपरा है. इसे उसी भाव के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए. प्रदेश के मठ-मंदिरों और मंदिर समितियों से एडवाइजरी का पालन करते हुए स्थानीय परंपराओं के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया है- डॉ. सौरव निर्वाणी,सभापति धर्म स्तंभ काउंसिल

आयोजनों में मूल धार्मिक स्वरुप से समझौता नहीं धर्म स्तंभ काउंसिल के सभापति डॉ. सौरव निर्वाणी ने कहा कि जन्माष्टमी के आयोजनों में आधुनिकता के नाम पर पर्व के मूल धार्मिक स्वरूप से समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य का पर्व है. इसलिए उत्सव का स्वरूप ऐसा हो, जिसमें भक्ति, परंपरा और धार्मिक मर्यादा तीनों का समन्वय दिखाई दे.

रायपुर : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को लेकर धर्म स्तंभ काउंसिल ने प्रदेश के मठ-मंदिरों, मंदिर समितियों और श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है. काउंसिल ने जन्माष्टमी के धार्मिक आयोजनों को सनातन परंपरा एवं धर्मसम्मत विधि से संपन्न कराने की बात कही है. काउंसिल के मुताबिक दही-हांडी लूट जैसे आयोजनों में मंदिर की मर्यादा और धार्मिक स्वरूप बनाया रखा जाए.

धार्मिक आयोजन मर्यादा में हो तो अच्छा

राम जानकी मंदिर के महंत सुरेंद्र दास ने कहा कि मठ-मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं बल्कि सनातन संस्कारों और परंपराओं के संरक्षण का केंद्र हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले प्रत्येक आयोजन में इसकी झलक दिखाई देनी चाहिए. दही-हांडी का आयोजन भी धार्मिक भावना और मर्यादा के साथ हो यही हमारी परंपरा है.





क्या है धर्म स्तंभ काउंसिल की एडवायजरी ?



धर्म स्तंभ काउंसिल की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मठ-मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की विधिवत पूजा-अर्चना, जन्मोत्सव, भजन-कीर्तन, संकीर्तन और झांकी सहित धार्मिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए. दही-हांडी लूट का आयोजन भी श्रीकृष्ण की बाल लीला और सनातन परंपरा के अनुरूप किया जाए. काउंसिल ने कहा कि एडवाइजरी का उद्देश्य प्रदेशभर में जन्माष्टमी के आयोजनों को एकरूपता देना नहीं बल्कि मठ-मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों को धर्मसम्मत मर्यादित और सनातन परंपरा के अनुरूप बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन देना है.







आयोजकों से अनुशासन बनाए रखने की अपील

धर्म स्तंभ काउंसिल ने आयोजकों से मंदिर परिसर में धार्मिक अनुशासन और पवित्रता बनाए रखने के साथ ही ऐसे कार्यक्रमों से बचने की अपील की है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होती हो. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रखने की बात कही गई है.





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