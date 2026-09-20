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एकतरफा प्यार में चचेरे जीजा ने की थी धर्मा निषाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मधईपुर ग्राम पंचायत के गुलाबगंज गांव की रहने वाली 24 वर्षीय धर्मा निषाद की अयोध्या में 15 सितंबर को हुई हत्या कर शव मिला. इस मामले में का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. ये हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पूर्व परिचित चचेरे जीजा भानु प्रताप निषाद ने एकतरफा प्यार और साथ रहने शादी करने से इनकार करने पर की थी.

देहात कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी भानु प्रताप निषाद को अयोध्या से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू, मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं. गिरफ्तारी के दौरान युवक जो शर्ट पहन कर पहुंचा था, उसमें लिखा था कि अपने तो सिर्फ राम है आरोप ने बताया कि उसकी वर्ष 2023 से युवती से जान-पहचान थी वह मृतका के साथ रहना चाहता था, लेकिन युवती इसके लिए राजी नहीं थी.

15 सितंबर को जब उसे पता चला कि युवती अपने घर से बहन के घर अयोध्या आ रही है. तो वह बाइक से नया घाट बाईपास पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया. वहां फिर से साथ रहने का दबाव बनाया लेकिन युवती के इनकार करने पर उसने चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए उसने शव को सरयू नदी की सोती के पानी में फेंक दिया और चाकू झाड़ियों में छिपा दिया था.



जांच में यह भी निकाल कर सामने आया कि आरोपी भानु प्रताप निषाद अपनी भाभी के मामा की बेटी धर्मा निषाद से ही एक तरफा प्यार करता था दोनों की मुलाकात भानु प्रताप निषाद ने अपनी भाभी के घर पर की थी.



वही, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक ने खुलासा करते हुए बताया कि 15 सितंबर को 24 वर्षीय धर्मा निषाद अयोध्या में रह रही अपने बहन के घर जाने के लिए निकली थी. वह देर जब अपने बहन के घर नहीं पहुंची बहन ने परिवार को फोन करके जानकारी दी. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन भी लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चला.