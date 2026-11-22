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विधायक हरीश धामी ने सुरक्षा में तैनात गनर बदलने पर जताई हत्या की आशंका, राज्यपाल को लिखा पत्र

धारचूला विधायक हरीश धामी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए राज्यपाल को एक पत्र लिखा है. हरीश धामी ने पत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा में पूर्व से तैनात गनर को बदले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अपने खिलाफ एक गंभीर साजिश बताया है. साथ ही उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर पूर्व से तैनात गनर को पुनः बहाल करने की मांग है. पुराना गनर बहाल ना होने पर उन्हें नए गनर की कोई आवश्यकता नहीं है.

धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा है कि वे वर्तमान में सरकार और मुख्यमंत्री की मुखालफत कर रहे हैं. इसी कारण उनकी सुरक्षा में पहले से तैनात गनर को हटाकर नया गनर तैनात किया गया है. विधायक ने पत्र में आशंका व्यक्त की है कि नए गनर की तैनाती का उद्देश्य उनकी पल-पल की खबर और लोकेशन सरकार तक पहुंचाना है, ताकि उचित मौका मिलने पर उनकी हत्या कराई जा सके.