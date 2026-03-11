ETV Bharat / state

धारचूला विधायक हरीश धामी ने सदन में उठाया फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला, सरकार से मिला ये जवाब

धारचूला कांग्रेस विधायक हरीश धामी ( फोटो- ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धारचूला में कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ब्लॉक प्रमुख बनने का मामला नियम 58 के तहत उठाया. जिस पर संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने एक महीने के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. दरअसल, गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धारचूला से जुड़ा एक मामला सदन में उठाया. उन्होंने नियम 58 के तहत कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ब्लॉक प्रमुख बनने का मामला सामने आया है. विधायक हरीश धामी ने कहा कि उन्होंने सदन में पूरे तथ्य और दस्तावेजों के साथ यह मुद्दा उठाया है. धारचूला विधायक हरीश धामी का बयान (वीडियो- ETV Bharat) हरीश धामी बोले- प्रमाण भी पेश किए: हरीश धामी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रमाण भी पेश किए हैं. सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश की जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी. विधायक धामी ने कहा कि वे सरकार के इस आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बोधी ग्राम पंचायत से बीडीसी सदस्य मंजुला देवी का मामला सामने आया है. उनका आरोप है कि मंजुला देवी ने अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनवाया है.