ETV Bharat / state

धारचूला विधायक हरीश धामी ने सदन में उठाया फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला, सरकार से मिला ये जवाब

धारचूला विधायक हरीश धामी का आरोप, नेपाल मूल के हैं मंजुला देवी के पिता, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बनी ब्लॉक प्रमुख

Dharchula Congress MLA Harish Dhami
धारचूला कांग्रेस विधायक हरीश धामी (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धारचूला में कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ब्लॉक प्रमुख बनने का मामला नियम 58 के तहत उठाया. जिस पर संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने एक महीने के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

दरअसल, गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धारचूला से जुड़ा एक मामला सदन में उठाया. उन्होंने नियम 58 के तहत कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ब्लॉक प्रमुख बनने का मामला सामने आया है. विधायक हरीश धामी ने कहा कि उन्होंने सदन में पूरे तथ्य और दस्तावेजों के साथ यह मुद्दा उठाया है.

धारचूला विधायक हरीश धामी का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

हरीश धामी बोले- प्रमाण भी पेश किए: हरीश धामी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रमाण भी पेश किए हैं. सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश की जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी.

विधायक धामी ने कहा कि वे सरकार के इस आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बोधी ग्राम पंचायत से बीडीसी सदस्य मंजुला देवी का मामला सामने आया है. उनका आरोप है कि मंजुला देवी ने अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनवाया है.

नेपाल मूल के हैं मंजुला देवी के पिता: विधायक हरीश धामी का कहना है कि मंजुला देवी के पिता नेपाल मूल के हैं. जबकि, उनकी माता अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं. आरोप है कि मंजुला देवी ने अपने पिता की जाति के बजाय अपनी माता की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाया, जो नियमों के अनुसार सही नहीं है.

प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की भी हो जांच: उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल प्रमाण पत्र बनाने वाले व्यक्ति की ही नहीं बल्कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. विधायक ने इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की है. हरीश धामी ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान ही इस मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी.

डीएम की भूमिका पर उठाए सवाल: एक अन्य पंचायत सदस्य ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इस विषय में शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद मामला आगे बढ़ गया. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में उस समय के जिलाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते शिकायत पर ध्यान दिया जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती.

निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग: फिलहाल, विधायक धामी ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार की ओर से सदन में दिए गए आश्वासन के बाद अब एक महीने के भीतर इस मामले कार्रवाई का दावा किया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DHARCHULA CONGRESS MLA HARISH DHAMI
धारचूला विधायक हरीश धामी
धारचूला नेपाल मूल ब्लॉक प्रमुख
NEPALI CITIZEN FAKE DOCUMENT
UTTARAKHAND ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.