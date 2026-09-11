ETV Bharat / state

धारचूला फर्जी सिम मामला, युवक ने दी जान, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

देहरादून/पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के धारचूला में बिना आईडी के सिम बेचने के मामले में एसओजी द्वारा पकड़े गए युवक की जमानत के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व एसओजी ने बिना आईडी कार्ड के सिम बेचने के आरोप में युवक को पकड़ा था. बताया जा रहा है कि युवक ने कुछ समय पहले ही सिम बेचने का काम शुरू किया था. गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को युवक को जमानत मिल गई थी. जमानत के बाद वह अपने किराए के कमरे में पहुंचा. जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.धारचूला कोतवाल एके सिंह ने बताया शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.

वहीं, प्रेमनगर क्षेत्र में फायरिंग और सुद्धोवाला जेल में 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रही 15 हजार रुपए की इनामी महिला को पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है. महिला आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.

आरोपी महिला ने बताया उनके पति संजय कुमार तीन दिसंबर 2024 से सुद्धोवाला जेल में आपराधिक साजिश के आरोप में बंद हैं. इसी मुकदमे के दो अन्य आरोपी भी जेल में हैं. इनमें से एक अर्जुन निवासी ग्राम झिंझोली, सोनीपत है और पेशेवर अपराधी है. महिला ने बताया वह आठ मई को अपने पति से मुलाकात करने जेल गई थीं. तब उनके पति ने बताया कि अर्जुन 30 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा है.

महिला ने बताया उनके पति ने 30 लाख रुपये देने से इंकार कर दिया तो अर्जुन ने उसे मरवाने की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने बताया इस बात से वह घबरा गईं. 11 मई को जिला कारागार के अधीक्षक से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद वह एसएसपी से मिलीं. शिकायत दर्ज कराई. एसएसपी ने जांच का आश्वासन दिया. इसके बाद 20 मई की सुबह 04.30 बजे उनके घर के बाहर से तेज आवाज आई. उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था.