धारचूला फर्जी सिम मामला, युवक ने दी जान, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव
धारचूला फर्जी सिम मामले में एसओजी की टीम ने युवक को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2026 at 8:44 PM IST
देहरादून/पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के धारचूला में बिना आईडी के सिम बेचने के मामले में एसओजी द्वारा पकड़े गए युवक की जमानत के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व एसओजी ने बिना आईडी कार्ड के सिम बेचने के आरोप में युवक को पकड़ा था. बताया जा रहा है कि युवक ने कुछ समय पहले ही सिम बेचने का काम शुरू किया था. गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को युवक को जमानत मिल गई थी. जमानत के बाद वह अपने किराए के कमरे में पहुंचा. जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.धारचूला कोतवाल एके सिंह ने बताया शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.
वहीं, प्रेमनगर क्षेत्र में फायरिंग और सुद्धोवाला जेल में 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रही 15 हजार रुपए की इनामी महिला को पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है. महिला आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.
आरोपी महिला ने बताया उनके पति संजय कुमार तीन दिसंबर 2024 से सुद्धोवाला जेल में आपराधिक साजिश के आरोप में बंद हैं. इसी मुकदमे के दो अन्य आरोपी भी जेल में हैं. इनमें से एक अर्जुन निवासी ग्राम झिंझोली, सोनीपत है और पेशेवर अपराधी है. महिला ने बताया वह आठ मई को अपने पति से मुलाकात करने जेल गई थीं. तब उनके पति ने बताया कि अर्जुन 30 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा है.
महिला ने बताया उनके पति ने 30 लाख रुपये देने से इंकार कर दिया तो अर्जुन ने उसे मरवाने की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने बताया इस बात से वह घबरा गईं. 11 मई को जिला कारागार के अधीक्षक से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद वह एसएसपी से मिलीं. शिकायत दर्ज कराई. एसएसपी ने जांच का आश्वासन दिया. इसके बाद 20 मई की सुबह 04.30 बजे उनके घर के बाहर से तेज आवाज आई. उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था.
21 मई सुबह उनके घर की पार्किंग में एक चिट्ठी मिली, जिसमें धमकी दी गई थी. इस मामले में सीमा राजपूत की तहरीर पर थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के दौरान घटना में शामिल अमन निवासी नालापानी, डालनवाला का नाम भी सामने आया था. पुलिस ने उसे 10 जून 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं अन्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे. गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहे थे.
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी देहरादून ने 15-15 हजार रूपए का इनाम घोषित किया. इसके बाद प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी महिला को सोनीपत,हरियाणा से गिरफ्तार किया.
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