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नरबलि बयान पर हरीश धामी का यू टर्न, सैलजा के सामने दी सफाई, जानिए क्या कहा

हरीश धामी नरबलि बयान ( ETV Bharat )

दरअसल, 14 नवंबर को जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी के दौरान विधायक हरीश धामी और प्रशासन के बीच विवाद हो गया था. विधायक का आरोप था कि मेले की अध्यक्षता करने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौटने के बाद विधायक ने मंच से नाराजगी जताई. इस दौरान माइक फेंकने और हंगामे के वीडियो भी सामने आए.