नरबलि बयान पर हरीश धामी का यू टर्न, सैलजा के सामने दी सफाई, जानिए क्या कहा
Harish Dhami narbali statement: हरीश धामी ने कहा उन्होंने ये बयान भावावेश में आकर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:09 PM IST
पिथौरागढ़: जौलजीबी मेले में नरबलि संबंधी विवादित बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा करने वाले धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी अब बैकफुट पर नजर आए. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में विधायक को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी. विवाद बढ़ने और भाजपा के लगातार हमलों के बीच धामी ने अपने बयान को जुबान फिसलने का मामला बताते हुए कहा कि आखिर वह भी इंसान हैं, बोलते समय कभी-कभी जुबान फिसल जाती है.
दरअसल, 14 नवंबर को जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी के दौरान विधायक हरीश धामी और प्रशासन के बीच विवाद हो गया था. विधायक का आरोप था कि मेले की अध्यक्षता करने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौटने के बाद विधायक ने मंच से नाराजगी जताई. इस दौरान माइक फेंकने और हंगामे के वीडियो भी सामने आए.
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विवाद यहीं नहीं थमा, इसके बाद एक वीडियो में विधायक हरीश धामी खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताते हुए नरबलि करने तक की बात कही. उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया. भाजपा ने इसे गंभीर बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा और विधायक की भाषा तथा राजनीतिक आचरण पर सवाल खड़े किए. जौलजीबी प्रकरण में विधायक समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा भी दर्ज हुआ.
हरीश धामी ने बताया टेंडर, कमीशन का गणित, बीजेपी सरकार को घेरा @dhamiiharish @INCUttarakhand @IamYashpalArya @OfficeofDhami खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/N0CFyKEMWO https://t.co/PVvXjbomGU— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 19, 2026
प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के सामने विधायक हरीश धामी का सफाई देना चर्चा का विषय बन गया है. विधायक ने अपने विवादित बयान को भावावेश में निकले शब्द बताते हुए कहा कि इंसान होने के नाते कभी-कभी जुबान फिसल जाती है. उन्होंने अपने बयान के पीछे जौलजीबी मेले में हुए घटनाक्रम और क्षेत्र की जनता के सम्मान से जुड़ी नाराजगी को वजह बताया.
राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधायक को अपने बयान की गंभीरता का अहसास अब हुआ है या पार्टी नेतृत्व के दबाव में उन्हें सफाई देनी पड़ी?
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