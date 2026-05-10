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IPL मैचों के लिए धर्मशाला में कड़ी ट्रैफिक व्यवस्था लागू, ये रूट रहेंगे बंद

एसपी कांगड़ा ने बताया कि इस भारी वाहनों पर पाबंदी, नो-पार्किंग सख्ती से लागू आदेशों के अनुसार, मैच से 6 घंटे पहले धर्मशाला और मैक्लोडगंज क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि मैच खत्म होने के 2 घंटे बाद ही भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने बताया कि निर्धारित क्षेत्रों में सड़कों के किनारे गाड़ियों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को हर समय निर्बाध आवागमन की अनुमति होगी.

"धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैचों के दौरान ड्यूटी पर तैनात उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के सभी पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बस अड्डों, स्टेडियम के बाहरी क्षेत्रों और पार्किंग स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश देने के अधिकार होंगे. यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए अस्थायी बैरिकेडिंग, वन-वे सिस्टम, डायवर्जन और पैदल आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा." - अशोक रत्न, एसपी कांगड़ा

धर्मशाला: एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित होने वाले आईपीएल टी-20 मैचों को लेकर जिला कांगड़ा पुलिस ने भी कमर कस ली है और व्यापक ट्रैफिक एवं सुरक्षा प्रबंध लागू कर दिए हैं. एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने धर्मशाला स्टेडियम में आगामी आईपीएल मैचों को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 112(2) के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि 11, 14, 17 और 26 मई 2026 को धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में विशेष यातायात योजना लागू रहेगी.

एसपी अशोक रत्न ने बताया कि वोल्वो बसों को सिर्फ सकोह मार्ग से गग्गल-धर्मशाला रूट पर चलने की अनुमति दी गई है, जबकि दाड़ी रोड पर उनका संचालन प्रतिबंधित रहेगा. टैक्सियों को चीलगाड़ी रोड (वॉर मेमोरियल के पास) तक ही यात्रियों को छोड़ने की अनुमति होगी, जहां से दर्शकों को पैदल स्टेडियम तक जाना होगा. वहीं, रेड क्रॉस चौक से शिक्षा बोर्ड बस स्टॉप के बीच सामान्य बसों के रुकने पर रोक लगाई गई है.

शटल सेवा और पार्किंग की विशेष व्यवस्था

एसपी कांगड़ा ने बताया कि दर्शकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग और शटल बस सेवा सुनिश्चित की गई है. योल मार्ग से आने वाली गाड़ियों को जोरावर स्टेडियम सिद्धबाड़ी में पार्क किया जाएगा, जबकि कांगड़ा, गगल और मटौर से आने वाली गाड़ियों को दाड़ी मेला ग्राउंड और अचीवर्स हब स्कूल में खड़ी की जाएगी. इन जगहों से शटल बसों के जरिए दर्शकों को स्टेडियम के पास उतारा जाएगा. इसके अलावा मिनी सचिवालय, डीआईजी ऑफिस परिसर और पुलिस ग्राउंड को भी हल्की गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है. सकोह मार्ग से आने वाली गाड़ियों के लिए सारा रोड पर वन-साइड पार्किंग की अनुमति होगी.

वीआईपी और मीडिया के लिए अलग व्यवस्था

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि वीआईपी-1 श्रेणी की गाड़ियों के लिए साई ग्राउंड में पार्किंग निर्धारित की गई है, जबकि वीआईपी-2 पास धारकों के लिए हिमुंडा कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी. मीडिया व्हीकल्स के लिए जीएसएसएस (बॉयज) धर्मशाला मैदान आरक्षित किया गया है. पुलिस प्रशासन ने आम जनता और क्रिकेट प्रेमियों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.